Лікарі розповіли, коли чекати на пік епідемії кору в Україні

Медик зазначив, що в Україні є якісна вакцина від кору

У 2018 році очікується пік епідемії кору в Україні. Відбудеться це через велику недовіру людей до вакцинації. Про це розповів лікар-імунолог, доктор медичних наук Андрій Волянський, пише Гордон. «Зростання захворюваності вже йде. У 2017 році, за офіційними даними, в Україні на кір захворіло більше двох тисяч людей. Щеплень сьогодні



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Медик зазначив, що в Україні є якісна вакцина від кору

У 2018 році очікується пік епідемії кору в Україні. Відбудеться це через велику недовіру людей до вакцинації.

Про це розповів лікар-імунолог, доктор медичних наук Андрій Волянський, пише Гордон.

«Зростання захворюваності вже йде. У 2017 році, за офіційними даними, в Україні на кір захворіло більше двох тисяч людей. Щеплень сьогодні зроблено в два рази менше, ніж у 2005 році, коли починалася передостання епідемія. Тому наступного року кількість українців, хворих на кір, може перевищити 40 тис. Зазвичай пікові місяці захворюваності – лютий і березень», – підкреслив він.

Волянський зазначив, що в Україні є якісна вакцина від кору.

«Населення у нас не хоче розбиратися у вакцинах, люди вважають, що вони всі погані. Хоча вакцина проти кору в Україні дуже хорошої якості. Вона нормальна, сучасна. До нас завозять вакцини з Індії та Бельгії. Індійські вакцини проти коклюшу, дифтерії, правця та інших інфекцій. А ось проти кору в Україну поставляють хорошу бельгійську вакцину. Але в людей велика недовіра до вакцинації в цілому. Тому в 2018 році буде пік епідемії кору в Україні. Питання в тому, скільки людей захворіє: 10 тис. або 100 тис», – сказав він.

Наращі, у школі Кушугум Запорізької області зафіксовано масовий спалах кору. Інфекцію у навчальний заклад занесла вчителька молодших класів.