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Лікарі в «Охматдиті» вперше в Україні використали ендокапсулу для обстеження дитини (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Лікарі в «Охматдиті» вперше в Україні використали ендокапсулу для обстеження дитини (фото)
Технологія, дозволяє побачити слизову оболонку тонкого кишківника
фото: МОЗ

Протягом дослідження пацієнт може стрибати, ходити, бігати, сидіти, лежати, грати

Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» уперше в Україні застосували ендокапсулу для обстеження слизової оболонки тонкого кишківника в дитини. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

«Ендокапсула – це камера у вигляді капсули. Технологія, дозволяє побачити слизову оболонку тонкого кишківника, оскільки іншими методами досліджень побачити її зміни неможливо. Ї застосування можливо навіть у маленьких дітей (віком від двох років)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом дослідження пацієнт може стрибати, ходити, бігати, сидіти, лежати, грати. Через годину від проковтування капсули, вже можна пити, а через три – їсти.

Ендокапсули є абсолютно безболісним та безпечним для пацієнта, адже капсула є одноразовою, під час дослідження капсула проходить самостійно шлунково-кишковий тракт і виходить природнім шляхом.

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Раніше повідомлялося, що у Львові лікарі провели найскладнішу реконструктивну операцію, під час якої вдалося заново сформувати череп пацієнтові – захиснику України, який на фронті отримав важке мінно-вибухове поранення голови.

Теги: Міністерство охорони здоров'я Охматдит лікар

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