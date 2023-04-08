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У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
Через нестачу медиків у місті майже неможливо потрапити на консультацію
фото з відкритих джерел

Через нестачу медиків у місті майже неможливо потрапити на консультацію

У міськраді розповіли, що мешканці Маріуполя не можуть отримати життєво необхідні ліки.

Маріупольці пишуть про відсутність інсуліну, люди змушені шукати його у волонтерів, повідомили у мерії.

«Маріупольці в окупації не можуть отримати необхідну лікарську допомогу. В окупованому місті катастрофічно не вистачає лікарів та медичних препаратів. В лікарнях немає сучасного обладнання, адже воно було або знищене росіянами, або вивезене», – повідомляють у міськраді.

Зазначається, що через нестачу медиків у місті майже неможливо потрапити на консультацію.

Нагадаємо, окрім цього, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області Російська Федерація впроваджує політику заміщення українського населення вихідцями з Далекого Сходу та Кавказу.

Теги: ліки Маріуполь війна

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