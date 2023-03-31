Лікарі врятували воїна ЗСУ з важким пораненням голови: захиснику заново сформували череп
Сама операція тривала 4 години, а вже на десятий день пан Андрій уже поїхав до рідного міста
У Львові лікарі провели найскладнішу реконструктивну операцію, під час якої вдалося заново сформувати череп пацієнтові – захиснику України, який на фронті отримав важке мінно-вибухове поранення голови.
Про це 30 березня напеисали на Facebook- сторінці Першого медичного об'єднання Львова.
47-річний боєць ЗСУ Андрію із Запоріжжя, який з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників добровільно приєднався до лав Сил оборони України, на передовій на Донеччині отримав поранення, потрапивши під ворожий мінометний обстріл.
Уламок снаряда потрапив військовому прямо в обличчя, а сталося це близько року тому.
«З множинними осколковими пораненнями побратими евакуювали Андрія до найближчої медустанови. Спочатку захисника рятували лікарі у Покровську, потім у Дніпрі і, нарешті, вже у Львові», - йдеться у публікації.
У бійця через тяжке поранення сталося запалення кістки, спричинене інфекцією – розвинувся остеомієліт. Пацієнта у такому стані оперувати було неможливо. Так, лікарі боролися із запальним процесом протягом 3 місяців, і в результаті їм вдалося перемогти інфекцію.
Тільки після цього щелепно-лицьові хірурги змогли розпочати підготовку чоловіка до операції з реконструкції черепа.
«За результатами комп'ютерної томографії фахівці виготовили титанові пластини для скроневої та вилицевої кісток, лобової ділянки, а також під очницю. І призначили день надскладної операції, над підготовкою до якої працювала ціла група медиків», - розповіли медики.
Команда хірургів у Національному реабілітаційному центрі «Незламні» розпочала втручання у розшарування тканин, які щільно зрослися за час боротьби із запаленням. Лікарі відокремили шкіру від м'язів і кісток, потім розпилили вилицю і повернули її в правильне положення.
Далі було проведено реконструкцію дна орбіти, оскільки після поранення руху очного яблука стали обмеженими. За допомогою протезу лікарі змогли підняти око, поставити у правильне фізіологічне становище та відновити рухливість.
Сама операція тривала 4 години, а вже на десятий день пан Андрій уже поїхав до рідного міста. Чоловік має намір після реабілітації повернутися на фронт і продовжити захищати батьківщину.
Між іншим, військові медики провели ще одне успішне вилучення бойової частини гранати типу ВОГ з тіла пораненого захисника.
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