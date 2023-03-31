Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Лікарі врятували воїна ЗСУ з важким пораненням голови: захиснику заново сформували череп

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Лікарі врятували воїна ЗСУ з важким пораненням голови: захиснику заново сформували череп
фото ілюстративне

Сама операція тривала 4 години, а вже на десятий день пан Андрій уже поїхав до рідного міста

У Львові лікарі провели найскладнішу реконструктивну операцію, під час якої вдалося заново сформувати череп пацієнтові – захиснику України, який на фронті отримав важке мінно-вибухове поранення голови.

Про це 30 березня напеисали на Facebook- сторінці Першого медичного об'єднання Львова.

47-річний боєць ЗСУ Андрію із Запоріжжя, який з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників добровільно приєднався до лав Сил оборони України, на передовій на Донеччині отримав поранення, потрапивши під ворожий мінометний обстріл.

Уламок снаряда потрапив військовому прямо в обличчя, а сталося це близько року тому.

«З множинними осколковими пораненнями побратими евакуювали Андрія до найближчої медустанови. Спочатку захисника рятували лікарі у Покровську, потім у Дніпрі і, нарешті, вже у Львові», - йдеться у публікації.

Пан Андрій після успішної операції у львівській лікарні (фото: facebook.com/1tmolviv)

У бійця через тяжке поранення сталося запалення кістки, спричинене інфекцією – розвинувся остеомієліт. Пацієнта у такому стані оперувати було неможливо. Так, лікарі боролися із запальним процесом протягом 3 місяців, і в результаті їм вдалося перемогти інфекцію.

Тільки після цього щелепно-лицьові хірурги змогли розпочати підготовку чоловіка до операції з реконструкції черепа.

«За результатами комп'ютерної томографії фахівці виготовили титанові пластини для скроневої та вилицевої кісток, лобової ділянки, а також під очницю. І призначили день надскладної операції, над підготовкою до якої працювала ціла група медиків», - розповіли медики.

Команда хірургів у Національному реабілітаційному центрі «Незламні» розпочала втручання у розшарування тканин, які щільно зрослися за час боротьби із запаленням. Лікарі відокремили шкіру від м'язів і кісток, потім розпилили вилицю і повернули її в правильне положення.

Далі було проведено реконструкцію дна орбіти, оскільки після поранення руху очного яблука стали обмеженими. За допомогою протезу лікарі змогли підняти око, поставити у правильне фізіологічне становище та відновити рухливість.

Сама операція тривала 4 години, а вже на десятий день пан Андрій уже поїхав до рідного міста. Чоловік має намір після реабілітації повернутися на фронт і продовжити захищати батьківщину.

Між іншим, військові медики провели ще одне успішне вилучення бойової частини гранати типу ВОГ з тіла пораненого захисника.

Теги: медик Львів поранення ЗСУ війна лікарня

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд не дозволив УПЦ МП залишитися в Лаврі, Путін збільшує чисельність армії. Головне за 30 березня
Суд не дозволив УПЦ МП залишитися в Лаврі, Путін збільшує чисельність армії. Головне за 30 березня
Вчора, 21:00
За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Запоріжжя
Масований обстріл Білопілля, 423 снаряди по Херсонщині: ситуація в регіонах
24 березня, 11:11
Росіяни намагаються зруйнувати світову єдність щодо українського питання
«Листи з Бахмута». Викрито новий фейк російської пропаганди
21 березня, 15:00
У семи областях України діяла мережа «компартії більшовиків» (фото)
У семи областях України діяла мережа «компартії більшовиків» (фото)
20 березня, 11:50
У Дубаї російські бізнесмени наввипередки відкривають свої заклади
New York Times розповіло, як росіяни в Дубаї рятуються від санкцій та мобілізації
15 березня, 08:13
Лекції відвідали відомі чорногорські політики та громадські діячі
Розказали правду про Україну, дізналися правду про Чорногорію
13 березня, 09:22
До Києва повернулися стабілізаційні відключення електроенергії
До Києва повернулися стабілізаційні відключення електроенергії
10 березня, 12:10
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
7 березня, 14:35
Кирило Буданов: Я керівник розвідки і спираюся, вибачте, не на думку, при всій повазі, окремих людей, а лише на факти
«Росія не готова до довготривалих бойових дій... і вони про це дуже чудово знають», – керівник української розвідки Буданов
1 березня, 10:16

Здоров'я

Лікарі врятували воїна ЗСУ з важким пораненням голови: захиснику заново сформували череп
Лікарі врятували воїна ЗСУ з важким пораненням голови: захиснику заново сформували череп
Приїхав в Україну лікувати зуби: історія британця, якого не злякали ракетні обстріли
Приїхав в Україну лікувати зуби: історія британця, якого не злякали ракетні обстріли
У Раді зареєстрований проєкт закону про удосконалення військово-лікарських комісій
У Раді зареєстрований проєкт закону про удосконалення військово-лікарських комісій
Дослідники знайшли простий і смачний спосіб зменшити ризик діабету
Дослідники знайшли простий і смачний спосіб зменшити ризик діабету
Руйнування медзакладів за рік війни: Світовий банк назвав шокуючу суму збитків
Руйнування медзакладів за рік війни: Світовий банк назвав шокуючу суму збитків
Науковці знайшли відповідь чому чоловікам так погано при температурі 37,2
Науковці знайшли відповідь чому чоловікам так погано при температурі 37,2

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Скандал у Лаврі: Національна спілка журналістів зробила заяву
48K
УПЦ МП подала позов щодо виселення з Лаври. Суд ухвалив рішення
14K
«Зараз вдарю палицею». Московський патріархат відмовився покидати Лавру (оновлено)
13K
Зі Львова до Москви за $300: як заробляють на перевезеннях під час війни (фото, відео)
9591
Легендарний магазин Roshen у центрі столиці закривається (фото)
9360
Сі Цзіньпін готує Китай до війни

Новини

Обстріли Харкова: опубліковано відео наслідків
Сьогодні, 02:54
31 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Понад 7 тисяч українських військових пройшли навчання у США
Вчора, 23:03
Українські військові показали випробування французьких танків AMX-10RC
Вчора, 07:41
400 днів повномасштабної війни: Генштаб назвав місця найгарячіших боїв
Вчора, 06:34
Де за кордоном українці можуть оформити ID-картки? Деталі
Вчора, 05:45

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту