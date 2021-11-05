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    Ляшко розповів, коли українці зможуть отримати бустерну дозу вакцини

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    Ляшко: &laquo;Щойно перетнемо позначку в 50% вакцинованого населення в Україні, ми повернемося до питання бустерної дози&raquo; - Ляшко розповів, коли українці зможуть отримати бустерну дозу вакцини
    Ляшко: «Щойно перетнемо позначку в 50% вакцинованого населення в Україні, ми повернемося до питання бустерної дози»
    фото з відкритих джерел

    Ляшко: «Позначку в 50% вакцинованого населення перетнув лише Київ»

    Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що бустерна доза вакцини від коронавірусу стане доступною для жителів України після того, як позначка вакцинованих громадян перетне 50%. Про це міністр заявив журналістам у кулуарах парламенту.

    «Щойно перетнемо позначку в 50% вакцинованого населення в Україні, ми повернемося до питання бустерної дози, або повторної, дворазової вакцинації проти коронавірусної хвороби», – сказав він.

    За словами Ляшка, станом на сьогодні таку позначку перетнув лише Київ із показником у 55% вакцинованих жителів (принаймні однією дозою).

    Також понад 40% вакцинованих зафіксовано у Полтавській, Київській та Дніпропетровській областях.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

    Нагадаємо, МОЗ назвав кількість смертей серед вакцинованих українців.

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    Теги: хвороби вакцинація населення коронавірус Віктор Ляшко
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    Ляшко розповів, коли українці зможуть отримати бустерну дозу вакцини