Ляшко розповів, коли українці зможуть отримати бустерну дозу вакцини

Ляшко: «Щойно перетнемо позначку в 50% вакцинованого населення в Україні, ми повернемося до питання бустерної дози»

Ляшко: «Позначку в 50% вакцинованого населення перетнув лише Київ»

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що бустерна доза вакцини від коронавірусу стане доступною для жителів України після того, як позначка вакцинованих громадян перетне 50%. Про це міністр заявив журналістам у кулуарах парламенту.

«Щойно перетнемо позначку в 50% вакцинованого населення в Україні, ми повернемося до питання бустерної дози, або повторної, дворазової вакцинації проти коронавірусної хвороби», – сказав він.

За словами Ляшка, станом на сьогодні таку позначку перетнув лише Київ із показником у 55% вакцинованих жителів (принаймні однією дозою).

Також понад 40% вакцинованих зафіксовано у Полтавській, Київській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Нагадаємо, МОЗ назвав кількість смертей серед вакцинованих українців.