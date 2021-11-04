Чи законна вимога вакцинуватися проти коронавірусу? Що кажуть юристи

В межах діючого законодавства рішення, вакцинуватись чи ні, для більшості громадян залишаеться добровільним

Питання щеплень регулюють кілька законів України

Рішення про обов’язкову вакцинацію працівників окремих професій є цілком законним. На цьому наголошують українські юристи, йдеться у матеріалі «Главкома» «Обмеження та перевірки під час пандемії: що законно, а що ні? Пояснюють юристи».

Партнер адвокатського об’єднання Averlex Володимир Єніч повідомив, що в межах чинного законодавства, Рішенням Кабміну може бути визначена обов’язкова вакцинація для певних категорій громадян, наприклад, учителів чи медиків, що і було зроблено. При цьому, перелік професій, що підлягають щепленню, не є виключним та може змінюватися.

Слід зазначити, що питання щеплень наразі регулюють кілька законів України:

Закон про захист населення від інфекційних хвороб;

Закон про основи законодавства України про охорону здоров'я.

Стаття 12 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб»визначає перелік хвороб, проти яких передбачені обов’язкові щеплення: дифтерія, кашлюк, кір, поліомієліт, правець, туберкульоз. Вакцини ж від Covid-19 є експериментальними препаратами, допущеними до застосування проти Covid-19 у надзвичайних ситуаціях.

На думку співзасновниці адвокатського бюро «Мірошниченко і партнери» Оксани Мірошниченко, найкращим рішенням із врегулювання питання обов’язкової вакцинації було би прийняття відповідного закону, пропозиції до якого варто підготувати Міністерству охорони здоров’я України. Однак, поки закону немає, і перелік професій, що підлягають обов’язковій вакцинації, визначений відповідним наказом МОЗ.

До слова, Рада попередньо криміналізувала підробку Covid-сертифікатів. МОЗ розповів, скільки років триватиме вакцинація в Україні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

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