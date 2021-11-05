Із Covid-сертифікатом, але не вакцинована: на Одещині жінка потрапила в реанімацію (відео)

Жінка зізналася, що не вакцинована, хоча має Covid-сертифікат

Лікарі припускають, що жінку незабаром можуть перевести на апарат штучної вентиляції легень

В Ізмаїлі (Одеська область) жінку, хвору на коронавірус, перевели у важкому стані до реанімації. При цьому вона мала Covid-сертифікат вакцинації, але щеплення не робила. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

«До Дунайської обласної лікарні в Ізмаїлі надійшла у важкому стані пацієнтка. Її привезли з Кілійської районної лікарні, де вона лікувалася близько двох днів. До цього вона провела 10 днів вдома – займалася самолікуванням», – ідеться в повідомленні.

Вказано, що стан жінки різко погіршувався, хоча в медичній карті пацієнтки був вказаний Covid -сертифікат із двома дозами вакцини.

«Я не можу стверджувати, що це був підроблений сертифікат. Він може бути правильний, але виданий пацієнтці, яка не вакцинувалася. Справжність сертифікату можуть довести чи спростувати тільки правоохоронні органи», – пояснив гендиректор Дунайської обласної лікарні Віталій Гайдуков.

Зазначено, що це був той випадок, коли вакцинований пацієнт був у настільки тяжкому стані, що до пацієнтки вирушила медична комісія.

«У палаті в присутності медичної сестри, мене і завідувача «ковідного» відділення їй сказали: «Ви у вкрай важкому стані. Тактика лікування залежить від того, чи були ви вакциновані. Від цього залежить ваше життя – потрібні різні препарати і різні дози». Тоді вона взяла за руку завідувача відділення і сказала: «Я не вакцинована», – розповів гендиректор лікарні.

Відомо, що 2 листопада, жінку перевели до реанімації. ЇЇ стан продовжує погіршуватися, пацієнтка потребує активної кисневої терапії.

Лікарі припускають, що жінку незабаром можуть перевести на апарат штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, 4 листопада на території міжнародного аеропорту «Бориспіль» у 17 осіб було виявлено документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки.

Нещодавно в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у колишньої нардепки Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки.

Надія Савченко запевняє, що не підробляла і не купувала Covid-сертифікат.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 6084 про посилення відповідальності за підробку Covid-документів.

У жовтні поточного року правоохоронці викрили чоловіка за підроблення довідок про ПЛР-тести українських та закордонних лабораторій. Правопорушником виявився киянин, 1973 року народження. Слідчі повідомили йому про підозру.