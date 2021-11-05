Антивакцинатори – загроза національній безпеці

Чи справедливо, що платити за чиїсь страхи та паніку має вся країна?

Чи справедливо, що платити за чиїсь страхи та паніку має вся країна?

Будь-яка нація життєздатна лише тоді, коли всередині неї існує певний суспільний договір, якому підкорюються всі

Антивакцинаторам, які почали боротися за свої «права», слід замислитися, чи не створює їхня позиція загрози національній безпеці, економіці, а також здоров'ю та життю більшості громадян України.

Звичайно, є невеликий прошарок тих, кому вакцинація протипоказана за станом здоров'я, але більшість «антивакцинаторів» – абсолютно здорові люди. Поки що.

Так само вони могли б вимагати права не платити податків, не дотримуватися правил дорожнього руху, полишати інших у небезпеці чи відмовлятися захищати свою державу.

Але будь-яка нація життєздатна лише тоді, коли всередині неї існує певний суспільний договір, якому підкорюються всі. Особливо у випадку екстремальної ситуації, такої як терористична або військова загроза чи епідемії.

Чи справедливо, що платити за чиїсь страхи та паніку має вся країна? Терпіти локдауни, зрив нормального навчального процесу у школах та вишах, десятки тисяч смертей та колосальні економічні втрати?

На жаль, проблема забобонів та конспірології стара, як світ. Адже подібне ми бачили, наприклад, під час «холерних бунтів» у Російській імперії у 1830-х роках.

Тоді так само народ вважав, що хтось свідомо їх труїть та виступали проти карантину. У паніці люди громили поліцейські управління, лікарні, вбивали представників влади. Пройшло 200 років, ми підкорили космос, генетику та ядерні технології, проте деякі люди досі живуть у позаминулому столітті.

Але це не означає, що ми маємо через чиїсь забобони поставити під загрозу всю країну. Україна має бути здоровою, розумною та сильною!

Джерело: блог Єгора Чернєва

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