ЮНЕСКО планує захистити пам'ятки Києва та Львова від війни – Le Figaro

ЮНЕСКО хоче внести Київ та Львів до списку тих пам'яток Світової спадщини, які перебувають під загрозою

Комітет всесвітньої спадщини, який збиратиметься 10-25 вересня в Ер-Ріяді, «імовірно» ухвалить рішення про внесення до списку Софійського собору та інших монастирських споруд, яким загрожує знищення. Про це пише Le Figaro.

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ЮНЕСКО оголосила низку будівель у Києві та Львові об'єктами, які перебувають під загрозою. У середині вересня Софійський собор та монастирські споруди у Києві мають бути внесені до списку об'єктів Світової спадщини, як і історичний центр міста Львова. Таке рішення ухвалено тому. що всі ці об'єкти перебувають під загрозою через війну в Україні. Про це стало відомо із повідомлення ЮНЕСКО.

«Цим об'єктам загрожує знищення. Подібні до них піддавалися атакам, коли до них підходили зони бойових дій або вони опинялися на нічийній землі. Ми не знаємо, що з ними може статися в майбутньому», – заявив директор Центру Всесвітньої спадщини Лазар Елунду в інтерв'ю агентству AFP.

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Комітет всесвітньої спадщини, який збереться з 10 по 25 вересня в Ер-Ріяді, швидше за все ухвалить це рішення «на основі рекомендацій експертів», які вважають, що обидва об'єкти перебувають у небезпеці.

Історичні об'єкти у Києві та Львові будуть внесені до списку пам'яток Світової спадщини, які перебувають під загрозою. У ньому вже значиться історичний центр Одеси, кілька будівель якого було зруйновано внаслідок найжорстокіших ударів окупантів наприкінці липня. Факт пошкодження будинків було засуджено ЮНЕСКО.

На початку липня у Львові також було підірвано історичну будівлю. На той момент, на думку ЮНЕСКО, це стало «першим нападом із початку війни на об'єкт, який охороняється Конвенцією про всесвітню спадщину». Відтак це можна назвати першим порушенням документа, підписаного і Росією, і Україною, згідно з повідомленням ЮНЕСКО.

За даними ЮНЕСКО, Софійський собор, розташований в історичному центрі Києва, є «однією з головних пам'яток архітектури та монументального мистецтва початку XI століття» в Україні. Він внесений до списку об'єктів Всесвітньої спадщини з 1990 року, як і Києво-Печерська лавра – архітектурний ансамбль монастирських споруд, заснований у той же час і на плато з видом на Дніпро. Історичний центр міста Львова, заснованого у середні віки, було внесено до списку Світової спадщини ще 1996 року.

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Нагадаємо, міжнародна організація ЮНЕСКО рекомендувала додати собор святої Софії, Києво-Печерську лавру та історичний центр Львова до переліку об'єктів Світової спадщини в небезпеці. Про це заявила голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Децці Бардескі під час брифінгу. Вона наголосила, що культура має велику вагу та впливає на стійкість нації під час війни.

До слова, ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 274 культурних об’єктів в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.