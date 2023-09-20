Нещодавно повернувся з війни: під час атаки на Львів загинув український захисник

Чоловік прослужив півтора року на війні та нещодавно повернувся додому

Під час атаки на Львів 19 вересня загинув 32-річний Петро Бурбан, який нещодавно повернуся з фронту. У нього залишилася дружина й троє дітей. Про це повідомляє мер Львова Андрія Садового у Facebook.

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«За кожною смертю – історія людини. Вчора внаслідок ворожих обстрілів Львова, на одному зі складів загинув 32-річний Петро Бурбан. Це був його перший день на новій роботі», – розповідає Андрій Садовий.

Петро Бурбан народився та виріс у Львові. Після повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на війну, де прослужив півтора року.

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Нещодавно чоловік повернувся з війни до сім’ї. Вдома на Петра чекала дружина та троє маленьких дітей.

«2 тижні він шукав роботу і вчора був його перший робочий день. Перший і останній. Ворожий шахед забрав життя у сина, чоловіка, батька. Це жахлива реальність», – написав мер Львова.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги, яка почалася о 03:40 19 вересня і тривала майже 2,5 години, Львівщину атакували дрони-камікадзе типу «Шахед». Було зафіксовано три влучання у промислові склади у Львові. За попередньою інформацією, у напрямку регіону летіло 18 дронів. 15 із них збили, сім безпосередньо у повітряному просторі Львівської області.

Також повідомлялося, що під час атаки 19 вересня окупанти влучили в промислове підприємство у Львові, де знаходився склад гуманітарної допомоги, що згоріла до тла. Знищено 33 палети з продуктовими наборами, 10 палет з гігієнічними наборами та консервами, 10 палет з генераторами та одягом. Попередньо, на складі згоріло близько 300 тонн гуманітарних вантажів. Проте зі складу вдалося врятувати транспортні засоби з гумвантажем.