Медзаклад не працював, приміщення були законсервовані, постраждалих серед цивільних немає

Окупанти обстріляли медичну установу на Херсонщині у Комишанах, постраждалих серед цивільних немає. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Росія зруйнувала ще одну лікарню на Херсонщині. На світанку окупанти обстріляли будівлю медзакладу у Комишанах. Пошкоджені два кабінети, стеля, система водопостачання, вщент зруйнований дах.

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Окупанти обстріляли лікарню на Херсонщині фото: Херсонська ОВА / Telegram

Підкреслюється, що медзаклад не працював, приміщення були законсервовані. Постраждалих серед цивільних немає.

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Нагадаємо, раніше росіяни накрили вогнем лікарню у Вовчанську на Харківщині (фото). Унаслідок осколкових поранень загинув літній чоловік.

Крім того, на початку серпня окупанти вдарили по лікарні в Херсоні. Унаслідок обстрілу медичного закладу постраждали четверо працівників лікарні – у них діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. Керівник медичного закладу зазначив, що після деокупації на території лікарні не перебували військові й не було ознак присутності військового об’єкту. Вороги цілилися на ураження не просто по цивільному об’єкту, а по будівлі, де перебуває чимало пацієнтів, які сподіваються на одужання.