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Повільно переходив дорогу. У Львові пасажир автомобіля вдарив ножем пішохода

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повільно переходив дорогу. У Львові пасажир автомобіля вдарив ножем пішохода
Чоловіком, який завдав потерпілому ножових поранень, виявився житель Львова віком 31 рік
фото: Поліція Львівської області

Нападнику загрожує до восьми років позбавлення волі

У Львові пасажир автомобіля завдав пішоходу двох ударів ножем у спину через те, що той «занадто повільно переходив дорогу». Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Львівської області.

Встановлено, що 3 вересня о 23:20 на вулиці Симона Петлюри у Львові між компанією, що їхала у автомобілі «Фольксваген Пасат» та компанією пішоходів виник конфлікт, причиною якого стало те, що пішоходи, на думку автомобілістів, занадто повільно переходили проїзну частину пішохідним переходом.

«Під час суперечки один з пасажирів автомобіля, який перебував у нетверезому стані, завдав двох ударів ножем одному з пішоходів – 20-річному львів’янину, спричинивши йому тілесні ушкодження. Після цього "автомобілісти" поїхали з місця події, а товариші пораненого пішохода зателефонували на оперативну лінію 102», – йдеться в повідомленні.

В подальшому потерпілий був доставлений до лікарні, де медики діагностували у нього, зокрема, проникаюче ножове поранення спини.

Згодом патрульні виявили автомобіль «Фольксваген Пасат», на якому зловмисник втік з місця події. Також правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України чоловіка, який завдав потерпілому ножових поранень – ним виявився житель Львова віком 31 рік.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід, також вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, раніше в Одесі поліція затримала чоловіка, який в маршрутці вдарив пасажира ножем.

Теги: Львів автомобіль поліція поранення

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