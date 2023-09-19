Атака на Львів: поліція показала перші хвилини після вибуху (відео)

Під завалами внаслідок атаки опинилися люди

Патрульна поліція Львівщини показала відео перших хвилин після атаки дронів на обласний центр.

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Зазначається, що під завалами внаслідок атаки російських окупантів були люди. Згодом чоловіка та жінку вдалося звільнити.

«26-річного чоловіка госпіталізували. 29-річна потерпіла попередньо відмовилася від госпіталізації. На жаль, є загиблий і ще одна людина травмована», – уточнюють у поліції.

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Нагадаємо, російська окупаційна армія сьогодні вночі, 19 вересня, атакувала Львів та область дронами. Унаслідок цього виникла пожежа. Внаслідок удару по території Львова зафіксували загорання на промисловому складі.

У ніч на 19 вересня окупаніи влучили в промислове підприємство у Львові, де знаходився склад гуманітарної допомоги. Знищено 300 тонн гуманітарки, зокрема з Ватикану.