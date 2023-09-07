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Мінздрав планує зробити вакцинацію обов’язковою для деяких українців

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мінздрав планує зробити вакцинацію обов’язковою для деяких українців
Деякі українці мають підвищений ризик перебігу захворювання і смерті
Фото: Kyivcity

Названі категорії громадян, які входять в так звані групи ризику 

Вакцинацію проти коронавірусу можуть зробити обов'язковою для деяких категорій українців, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише «Укрінформ».

Заступник міністра охорони здоров'я підкреслив, що це стосуватиметься так званих груп ризику: медпрацівників, осіб віком від 60 років, людей з імунокомпрометованим станом та дітей з тяжкими супутніми неінфекційними хворобами.

Він додав, що ці категорії громадян мають підвищений ризик перебігу захворювання і смерті.  

Кузін зазначив: «Станом на сьогодні урядом замовляється за цим механізмом зазвичай лише три вакцини – Johnson, яка є однодозовою, і переважно використовується для вакцинації сільського населення. Ми також замовляємо вакцину Pfizer, як у омікронспеціфічну, так і звичайну, і вакцину Pfizer для дітей».

Крім того, головний санітарний лікар нагадав, що з жовтня очікується традиційне зростання звернень до лікарів через ГРВІ. Частину експрес-тестів для діагностики коронавірусу вже розподілили за медичними установами, ПЛР-діагностика, за його словами, також буде безкоштовною.

Нагадаємо, в Україні зареєстровано кілька випадків кору. Хвороба може призвести до серйозних ускладнень: пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, а також до інвалідності та смерті. Як зазначає МОЗ, інфекція є надзвичайно заразною – з 10 невакцинованих та без імунітету осіб, які контактували з хворим на кір, 9 також захворіють.

Також ми писали, що новий варіант Covid-19 під назвою EG.5 шириться світом, зокрема, Сполученими Штатами. Там зростає кількість випадків захворювання та госпіталізації. Згідно з даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, зараз на EG.5 припадає найбільша частка заражень Covid-19 у країні, більше, ніж на будь-який інший варіант. EG.5 є підваріантом штаму Omicron і «нащадком сублінії XBB», що означає, що він пов’язаний з попередніми домінуючими штамами, які циркулювали торік.

Теги: лікар вакцинація коронавірус Ігор Кузін

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