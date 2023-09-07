Мінздрав планує зробити вакцинацію обов’язковою для деяких українців

Названі категорії громадян, які входять в так звані групи ризику

Вакцинацію проти коронавірусу можуть зробити обов'язковою для деяких категорій українців, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише «Укрінформ».

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Заступник міністра охорони здоров'я підкреслив, що це стосуватиметься так званих груп ризику: медпрацівників, осіб віком від 60 років, людей з імунокомпрометованим станом та дітей з тяжкими супутніми неінфекційними хворобами.

Він додав, що ці категорії громадян мають підвищений ризик перебігу захворювання і смерті.

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Кузін зазначив: «Станом на сьогодні урядом замовляється за цим механізмом зазвичай лише три вакцини – Johnson, яка є однодозовою, і переважно використовується для вакцинації сільського населення. Ми також замовляємо вакцину Pfizer, як у омікронспеціфічну, так і звичайну, і вакцину Pfizer для дітей».

Крім того, головний санітарний лікар нагадав, що з жовтня очікується традиційне зростання звернень до лікарів через ГРВІ. Частину експрес-тестів для діагностики коронавірусу вже розподілили за медичними установами, ПЛР-діагностика, за його словами, також буде безкоштовною.

Нагадаємо, в Україні зареєстровано кілька випадків кору. Хвороба може призвести до серйозних ускладнень: пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, а також до інвалідності та смерті. Як зазначає МОЗ, інфекція є надзвичайно заразною – з 10 невакцинованих та без імунітету осіб, які контактували з хворим на кір, 9 також захворіють.

Також ми писали, що новий варіант Covid-19 під назвою EG.5 шириться світом, зокрема, Сполученими Штатами. Там зростає кількість випадків захворювання та госпіталізації. Згідно з даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, зараз на EG.5 припадає найбільша частка заражень Covid-19 у країні, більше, ніж на будь-який інший варіант. EG.5 є підваріантом штаму Omicron і «нащадком сублінії XBB», що означає, що він пов’язаний з попередніми домінуючими штамами, які циркулювали торік.