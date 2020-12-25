У Нігерії виявили нову мутацію коронавірусу

Поки що вченим вдалося встановити, що новий варіант вірусу не має мутації, яка відповідальна за його швидке поширення

В Нігерії циркулює нова мутація коронавірусу, яка відрізняється від решти.

Про це повідомляє Blick з посиланням на дані панафриканської організації охорони здоров'я Africa CDC.

Глава Африканського центру контролю захворювань Джон Нкенгасонг вважає, що цей штам розвинувся окремо від мутацій, виявлених у Південній Африці та Великій Британії.

Поки що вченим вдалося встановити, що новий варіант вірусу, виявлений в Нігерії, не має мутації N501Y, яка відповідальна за його швидке поширення, як це було у випадку зі штамом у Великій Британії. Однак в цілому, даних про цей різновид коронавірусу поки мало, і його дослідження тривають.

Згідно з доповіддю дослідників з Нігерії, цей варіант був виявлений у двох зразках, взятих у пацієнтів у серпні та жовтні. Наскільки поширений новий варіант Covid-19 в Нігерії або інших країнах, поки не відомо, однак Нкенгасонг наголосив, що мутації в таких вірусах не є рідкістю.

«Ми повинні очікувати, що ці нові варіанти будуть з'являтися і надалі», – зазначив він.

Наразі дослідникам відомі кілька видів коронавірусу з генетичними змінами. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) також зазначила, що всі віруси з часом змінюються.