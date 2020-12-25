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    У світі

    У Нігерії виявили нову мутацію коронавірусу

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    У Нігерії&nbsp;<span>виявили новий різновид коронавірусу</span> - У Нігерії виявили нову мутацію коронавірусу
    У Нігерії виявили новий різновид коронавірусу

    Поки що вченим вдалося встановити, що новий варіант вірусу не має мутації, яка відповідальна за його швидке поширення

    В Нігерії циркулює нова мутація коронавірусу, яка відрізняється від решти.

    Про це повідомляє Blick з посиланням на дані панафриканської організації охорони здоров'я Africa CDC.

    Глава Африканського центру контролю захворювань Джон Нкенгасонг вважає, що цей штам розвинувся окремо від мутацій, виявлених у Південній Африці та Великій Британії.

    Поки що вченим вдалося встановити, що новий варіант вірусу, виявлений в Нігерії, не має мутації N501Y, яка відповідальна за його швидке поширення, як це було у випадку зі штамом у Великій Британії. Однак в цілому, даних про цей різновид коронавірусу поки мало, і його дослідження тривають.

    Згідно з доповіддю дослідників з Нігерії, цей варіант був виявлений у двох зразках, взятих у пацієнтів у серпні та жовтні. Наскільки поширений новий варіант Covid-19 в Нігерії або інших країнах, поки не відомо, однак Нкенгасонг наголосив, що мутації в таких вірусах не є рідкістю.

    «Ми повинні очікувати, що ці нові варіанти будуть з'являтися і надалі», – зазначив він.

    Наразі дослідникам відомі кілька видів коронавірусу з генетичними змінами. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) також зазначила, що всі віруси з часом змінюються.

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    Теги: здоров'я медицина Африка епідемія коронавірус Нігерія
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