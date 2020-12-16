Черкаські лікарі провели другу успішну пересадку нирки

Пацієнтка почуває себе добре та готується повертатися додому – на Кіровоградщину

Окрім двох пересадок нирок за цей рік в Черкаському онкодиспансері провели більше 30 операцій з пересадки стовбурових клітин кісткового мозку

Фахівці Черкаського обласного онкодиспансеру вдруге провели успішну операцію із трансплантації нирки. Про це повідомляє пресслужба Черкаської ОДА.

Пересаджували орган від матері Надії до доньки Віри. Нині пацієнтки почувають себе добре та готуються повертатися додому – на Кіровоградщину.

Про можливість провести таку операцію на Черкащині Віра дізналася з новин. Відзначає – рішення скористатися таким шансом родиною ухвалили миттєво і вже через декілька днів здавали перші аналізи в лікарні та проходили обстеження в Черкасах. Нині ж вже понад три тижні перебуває в онкологічному диспансері та відновлюється після операції.

«Щаслива, що операція відбулася і провів її Роман Петрович Морару-Бурлеску, – каже дівчина. – Зараз почуваю себе чудово. До того я чотири роки була на діалізі. Це скоріше не життя, а існування. Ти живеш від діалізу до діалізу, це постійні дієти та контроль рідини. Поїхати кудись взагалі не реально. Те, що відбулося, для мене – це диво. Зараз хочеться розповісти про свою успішну операцію, аби люди знали, що це можливо зробити в Україні, в Черкасах. Коли повернуся додому обов’язково розповів про свій досвід іншим діалізним пацієнтам Кропивницького».

Хірург Роман Морару-Бурлеску зауважує, що трансплантологія – це складна спеціальність. Адже треба не тільки провести успішну операцію, а й «вести» свого пацієнта надалі. Зокрема, надавати консультації та допомогу з імуносупресивної терапії. Тут уже працюють над відкриттям відділення діалізу для обслуговування онко- та трансплантаційних хворих. Нині тут тривають ремонтні роботи.

Окрім двох пересадок нирок за цей рік в онкодиспансері провели більше 30 операцій з пересадки стовбурових клітин кісткового мозку. Такі результати очільник закладу Віктор Парамонов називає помірковано успішними та закладає плани на наступний рік.

«Не можу сказати, що проведення операцій з трансплантації для нас стають буденними, а від того менш складними, ні, але ми все одно розвиватимемо цю галузь медицини й надалі, аби наші пацієнти оперувалися в Черкасах», – зазначає Парамонов.

Готувалися до запуску трансплантації на Черкащині декілька років поспіль. Цьому передувала робота з підготовки обласної програми, навчання медичних фахівців, облаштування медзакладу необхідним обладнанням.

Водночас в обласному онкодиспансері намагаються максимально надавати допомогу хворим з онкологією. До кінця року тут пролікують близько 14-ти тисяч пацієнтів. Не зважаючи на труднощі 2020-го року, в закладі допомогли навіть більшій кількості осіб, ніж торік.

До слова, у грудні 2020 року в Україні вперше пересадили нирку дитині. Донором став український актор Андрій Панас, який загинув після нещасного випадку: артист отримав набряк мозку після падіння, що призвело до смерті. Органи Андрія трансплантували чотирьом людям - операція врятувала їм життя.



