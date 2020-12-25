Вчені розкрили головну небезпеку «британського» штаму коронавірусу

«Британський» штам коронавірусу призведе до збільшення числа госпіталізацій і смертей від Covid-19 в наступному році, вважають науковці

Новий штам швидко заміщає собою інші форми Sars-CoV-2

Вчені Центру математичного моделювання інфекційних захворювань при Лондонській школі гігієни і тропічної медицини з'ясували, що новий штам коронавірусу Sars-CoV-2, який виник в Англії, призведе до збільшення числа госпіталізацій і смертей від Covid-19 в наступному році.

Головна небезпека британського різновиду інфекції оприлюднена в пресрелізі на Phys.org.

Наразі ще не відомо, чи є новий штам більш вірулентним і небезпечним для зараженої людини, але він потенційно більш заразний, так як швидко заміщає собою інші форми Sars-CoV-2.

Висока заразність мається на увазі, що штам буде сприяти зростанню захворюваності, збільшенню навантаження на системи охорони здоров'я і підвищенню рівня смертності.

При цьому навіть регіональні обмеження не зможуть запобігти ще більшому поширенню Covid-19, якщо освітні установи не будуть закриті.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що «битанський» штам коронавірусу дістався Японії.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я намагається бути обережною в прогнозах щодо розвитку ситуації з пандемією коронавірусу, але вважає, що світ знаходиться на середині шляху.

Нещодавно прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. Згодом новий штам коронавірусу виявили в Ізраїлі і Малайзії.

ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.