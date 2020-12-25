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    У світі

    Вчені розкрили головну небезпеку «британського» штаму коронавірусу

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    &laquo;Британський&raquo; штам коронавірусу&nbsp;призведе до збільшення числа госпіталізацій і смертей від Covid-19 в наступному році, вважають науковці - Вчені розкрили головну небезпеку «британського» штаму коронавірусу
    «Британський» штам коронавірусу призведе до збільшення числа госпіталізацій і смертей від Covid-19 в наступному році, вважають науковці

    Новий штам швидко заміщає собою інші форми Sars-CoV-2

    Вчені Центру математичного моделювання інфекційних захворювань при Лондонській школі гігієни і тропічної медицини з'ясували, що новий штам коронавірусу Sars-CoV-2, який виник в Англії, призведе до збільшення числа госпіталізацій і смертей від Covid-19 в наступному році.

    Головна небезпека британського різновиду інфекції оприлюднена в пресрелізі на Phys.org.

    Наразі ще не відомо, чи є новий штам більш вірулентним і небезпечним для зараженої людини, але він потенційно більш заразний, так як швидко заміщає собою інші форми Sars-CoV-2.

    Висока заразність мається на увазі, що штам буде сприяти зростанню захворюваності, збільшенню навантаження на системи охорони здоров'я і підвищенню рівня смертності.

    При цьому навіть регіональні обмеження не зможуть запобігти ще більшому поширенню Covid-19, якщо освітні установи не будуть закриті.

    Зазначимо, сьогодні стало відомо, що «битанський» штам коронавірусу дістався Японії.

    До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я намагається бути обережною в прогнозах щодо розвитку ситуації з пандемією коронавірусу, але вважає, що світ знаходиться на середині шляху.

    Нещодавно прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. Згодом новий штам коронавірусу виявили в Ізраїлі і Малайзії. 

    ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.

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    Теги: здоров'я медицина Велика Британія епідемія коронавірус
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