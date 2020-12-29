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    Здоров'я

    Магнітні бурі в січні 2021 року: коли чекати і як пережити

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    У ці дні багато людей можуть відчути аритмію серця, шум у вухах, стрибки тиску або просто психічну неврівноваженість - Магнітні бурі в січні 2021 року: коли чекати і як пережити
    У ці дні багато людей можуть відчути аритмію серця, шум у вухах, стрибки тиску або просто психічну неврівноваженість

    Протягом січня ймовірність магнітних бур залишатиметься на вкрай слабкому рівні

    У січні 2021 року не очікується магнітних бур і коливань. Перший місяць року пройде досить спокійно.

    Про це повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії сонця.

    Невеликі сплески очікуються 3, 5, 6 січня, а також з 18 в 21 січня.

    Ці коливання не вплинуть на роботу систем зв'язку, проте можуть позначитися на самопочутті деяких людей.

    Магнітна буря - це обурення геомагнітного поля Землі, яке пов'язане зі спалахами на сонці. Такі сплески можуть тривати від пари годин до декількох діб і викликати збої в роботі систем зв'язку. Магнітні бурі негативно впливають на самопочуття метеочутливих людей.

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    Вчені прогнозують у найближчому майбутньому посилення магнітних бурь. Річ у тому, що Сонце увійшло в «25-й цикл», через що його активність почала зростати. Піку зірка досягне вже у 2025 році.

    У ці дні багато людей можуть відчути аритмію серця, шум у вухах, стрибки тиску або просто психічну неврівноваженість і бажання з кимось посваритися.

    Медики радять не планувати на ці дні ніяких важливих і відповідальних справ, добре висипатися, харчуватися і відпочивати. Також варто стежити за тиском.

    Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

    Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

    Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

    У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

    При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.

    Як убезпечити себе в дні магнітної бурі

    • Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі – не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.
    • Спати варто повноцінно – не менше 7-8 годин на день.
    • Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.
    • Не перевантажуйте ШКТ смаженою і жирною їжею.
    • Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.
    • Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.
    Теги: здоров'я наука ліки
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