Магнітні бурі в січні 2021 року: коли чекати і як пережити

У ці дні багато людей можуть відчути аритмію серця, шум у вухах, стрибки тиску або просто психічну неврівноваженість

Протягом січня ймовірність магнітних бур залишатиметься на вкрай слабкому рівні

У січні 2021 року не очікується магнітних бур і коливань. Перший місяць року пройде досить спокійно.

Про це повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії сонця.

Невеликі сплески очікуються 3, 5, 6 січня, а також з 18 в 21 січня.

Ці коливання не вплинуть на роботу систем зв'язку, проте можуть позначитися на самопочутті деяких людей.

Магнітна буря - це обурення геомагнітного поля Землі, яке пов'язане зі спалахами на сонці. Такі сплески можуть тривати від пари годин до декількох діб і викликати збої в роботі систем зв'язку. Магнітні бурі негативно впливають на самопочуття метеочутливих людей.

Вчені прогнозують у найближчому майбутньому посилення магнітних бурь. Річ у тому, що Сонце увійшло в «25-й цикл», через що його активність почала зростати. Піку зірка досягне вже у 2025 році.

У ці дні багато людей можуть відчути аритмію серця, шум у вухах, стрибки тиску або просто психічну неврівноваженість і бажання з кимось посваритися.

Медики радять не планувати на ці дні ніяких важливих і відповідальних справ, добре висипатися, харчуватися і відпочивати. Також варто стежити за тиском.

Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.

Як убезпечити себе в дні магнітної бурі