Лікарі назвали найкориснішу кашу для серця

Перлова каша містить багато вітамінів В і К, які несуть відповідальність за стан серця і судин.

Вживання цієї каші перешкоджає появі тромбів

Лікарі розповіли про дуже корисну для здоров'я крупу – перлову кашу. Про це повідомляє «Народна правда».

Відомо, що вживання круп має попит у багатьох куточках Землі, що обумовлено їх відносною доступністю, смаковими якостями, простотою приготування і, зрозуміло, хорошим впливом на здоров'я.

Цього разу фахівці вирішили розповісти про включення у раціон перлової каші, що обумовлено її великою користю і здатністю регулювання рівня холестерину у крові. Вона містить багато вітамінів В і К, які несуть відповідальність за стан серця і судин.

Також каша містить магній і залізо, що впливає на зниження рівня холестерину у крові. Перловій крупі вдається перевершити пшеницю за рівнем клітковини і білка, а також вона характеризується високим вмістом фосфору, який потрібен для того, щоб нормально відбувався обмін речовин і добре функціонував мозок.

Крім цього, вона займається забезпеченням швидкості і потужності м'язових скорочень. За словами фахівців, якщо кожен день їсти перлову кашу, тоді з меншою ймовірністю будуть утворюватися бляшки у крові і тромби.

Зрозуміло, не обійшлося без протипоказань, але це в основному відноситься до тих людей, шлунково-кишковий тракт яких не у кращих кондиціях.

Тому перш ніж вводити у свій щоденний раціон цей продукт має сенс порадитися з лікарем.

Серцево-судинні захворювання це чума нашого часу. Більшість випадків передчасної смерті пов'язані з серцево-судинними захворюваннями, від них щорічно помирає понад 17 мільйонів осіб. Тому профілактика таких захворювань це дуже важлива справа.

Нагадаємо, що медики назвали кашу, що гальмує онкозахворювання.