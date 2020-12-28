Лікарі назвали найкориснішу кашу для серця
Вживання цієї каші перешкоджає появі тромбів
Лікарі розповіли про дуже корисну для здоров'я крупу – перлову кашу. Про це повідомляє «Народна правда».
Відомо, що вживання круп має попит у багатьох куточках Землі, що обумовлено їх відносною доступністю, смаковими якостями, простотою приготування і, зрозуміло, хорошим впливом на здоров'я.
Цього разу фахівці вирішили розповісти про включення у раціон перлової каші, що обумовлено її великою користю і здатністю регулювання рівня холестерину у крові. Вона містить багато вітамінів В і К, які несуть відповідальність за стан серця і судин.
Також каша містить магній і залізо, що впливає на зниження рівня холестерину у крові. Перловій крупі вдається перевершити пшеницю за рівнем клітковини і білка, а також вона характеризується високим вмістом фосфору, який потрібен для того, щоб нормально відбувався обмін речовин і добре функціонував мозок.
Крім цього, вона займається забезпеченням швидкості і потужності м'язових скорочень. За словами фахівців, якщо кожен день їсти перлову кашу, тоді з меншою ймовірністю будуть утворюватися бляшки у крові і тромби.
Зрозуміло, не обійшлося без протипоказань, але це в основному відноситься до тих людей, шлунково-кишковий тракт яких не у кращих кондиціях.
Тому перш ніж вводити у свій щоденний раціон цей продукт має сенс порадитися з лікарем.
Серцево-судинні захворювання це чума нашого часу. Більшість випадків передчасної смерті пов'язані з серцево-судинними захворюваннями, від них щорічно помирає понад 17 мільйонів осіб. Тому профілактика таких захворювань це дуже важлива справа.
Нагадаємо, що медики назвали кашу, що гальмує онкозахворювання.