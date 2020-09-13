Марічка Падалко розповіла, як почувається після Сovid-19: швидко втомлююсь



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Марічка Падалко вийшла на роботу після перенесеного коронавірусу

Марічка Падалко повернулася до звичного способу життя після Сovid-19

Українська телеведуча Марічка Падалко перехворіла коронавірусом і вже повертається до звичного способу життя. Вона цілий місяць провела вдома без будь–якого руху.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Марічка зазначає, що чим довше не займаєшся, тим складніше повертатися. Але і поспішати після #covid19 теж не можна. Два тижні пауза після одужання – це той мінімум, про який говорять всі лікарі.

«Я трохи не дотерпіла, але ще два дні тому після роботи хотілося лише спати. Хоча перед тим, як захворіти я встигла за робочий тиждень сходити на шість групових занять, і давно не почувалася себе так добре фізично і емоційно. Тепер починаю з початку», – пише телеведуча.

Так, приїхавши на дачу, Марічка вирішила хоч пів годинки позайматися.

«Гантелі 3 кг тепер здалися мені «гірями», хоча в залі останнім часом вже брала 4 кг. «Втомилася» поки на травичку їх донесла, але щось таки поробила. Трохи розчарована, що швидко втомлююсь, але рада, що новий початок вже покладено. Так і бігати скоро знов почну ...Хоча з початком осені багато хто «забиває» на спорт, бо «купальник» вже не вдягати», – резюмує Марічка.

Нагадаємо, що відома телеведуча Марічка Падалко та двоє її дітей захворіли на Covid-19.

Нагадаємо, 15 липня, під час прямого ефіру на телеканалі «1+1», у телеведучої Марічки Падалко випала частина переднього зуба.

Юрій Горбунов, Злата Огнєвіч, Соломія Вітвіцька та багато інших підтримали Марічку.

Як повідомлялося, перша леді України Олена Зеленська заявила, що лікувалася від коронавірусу протягом двох тижнів. Загалом хвороба і відновлення після неї зайняли більше місяця.

У відомої телеведучої Ольги Фреймут теж виявили коронавірус.