У ЦВК пояснили, як відбудуться місцеві вибори в умовах карантину



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ЦВК рекомендуватиме не проводити всередині приміщень ніяких публічних заходів з участю самих кандидатів

«У праві на голосування не обмежуватимуть навіть виборці з ознаками ГРВІ чи підвищеної температури 37,2» – Постівий

Центральна виборча комісія разом з експертами профільних міністерств та військовими медиками розробили алгоритм проведення місцевих виборів 25 жовтня. Про умови розповів член ЦВК Сергій Постівий, повідомляє УНІАН.

Зокрема, він наголосив, що у праві на голосування не обмежуватимуть навіть виборці з ознаками ГРВІ чи підвищеної температури 37,2.

«У рекомендаціях для МОЗ ми пропонували, що у таких випадках доцільно організувати роботу в комісії таким чином, щоб відокремити окремо у цьому ж приміщенні кабіну для голосування, де голосували б люди з такою симптоматикою. Після чого всі контактні зони повинні належно протиратися після кожного такого виборця», – зазначив Постівний.

Окрім того, фізична дистанція, яка є карантинною вимогою, не збігалася щодо положення про розміщення спостерігачів. Тому нині вирішують питання про внесення змін до цієї постанови.

Також ЦВК рекомендуватиме не проводити всередині приміщень ніяких публічних заходів з участю самих кандидатів, а винести організацію подій на вулицю. На дільниці будуть пропускати виборців у контрольованій кількості. За словами Постівного, це має бути не більше трьох осіб до одного столу для видачі бюлетенів. Самих виборців пускатимуть лише за наявності захисних засобів.

Постівний відзначив, що уряд розгляне рекомендації ЦВК вже на наступному тижні.

Щодо того, чи є загроза скасування місцевих виборів, член ЦВК сказав:

«Є два випадки, дві підстави (для скасування виборів). По-перше, це введення військового стану. По-друге – введення надзвичайного стану».

Наявність червоної зони, «по суті, не є підставою, щоб визнавати вибори такими, що там не можна провести на відповідній території», проте теоретично це можливо, додав він.

«Бо теоретично можна ввести надзвичайний стан. Водночас цей процес не є простим. Станом на сьогодні ми не володіємо інформацією про те, що є якісь перспективи, що на якійсь території у зв’язку з карантином планується відмінити чи перенести вибори», – зазначив Постівний.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 11 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3103 людей. Це на 41 випадок менше, ніж днем раніше (3144). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Одужали за минулу добу – 1341 людина (днем раніше –1128), померли 72 – (53).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 151859 людей, одужали 68346 осіб, летальних випадків – 3148.

Як повідомлялося, Козак заявив, що Рада перегляне постанову про місцеві вибори.

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