AstraZeneca відновила випробування вакцини від коронавірусу



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AstraZeneca відновила випробування вакцини від коронавірусу

Регулюючі органи Британії підтвердили безпечність препарату

Британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca відновила випробування вакцини від коронавірусу, які призупиняли через захворювання одного з добровольців.

Про це повідомляє пресслужба фармкомпанії.

У AstraZeneca підкреслили, що випробування знову почалися після того, як регулюючі органи Великої Британії - Управління з контролю за лікарськими засобами і виробами медичного призначення – підтвердили безпечність препарату.

У компанії не уточнили, які саме проблеми зі здоров’ям були виявлені у одного з добровольців.

6 вересня AstraZeneca призупинила третю фазу випробувань вакцини від коронавірусу у всьому світі через хворобу одного з добровольців.

AstraZeneca є однією з трьох фармкампаній в США, чиї вакцини знаходяться на третій стадії клінічних випробувань.

Третя фаза випробувань вакцини, яку AstraZeneca розробляє спільно з вченими з Оксфордського університету, почалася в США в кінці серпня. У тестах беруть участь 30 тисяч дорослих американців.

До слова, напередодні Сянганський університет в Гонконзі оголосив про отримання дозволу на проведення клінічних випробувань вакцини від Covid-19 у вигляді спрею для носа.

Між іншим, в Україні розроблятимуть вакцину від Covid-19: вчений виграв грант на 15 млн грн. Проєкт Андрія Сибірного передбачає створення вакцини від Covid-19 на основі синтезу специфічного білка у дріжджів та її випробування на тваринах. Науковець разом із колегами планують дійти до цього етапу вже за пів року.

17 серпня Китай зареєстрував вакцину від коронавірусу.

15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

Водночас ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Також Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

Раніше у Німеччині Інститут імені Пауля Ерліха (PEI), що займається ліцензуванням вакцин, заявив про створення вакцини від коронавірусу в кінці 2020 року.

До відома, США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд.