Відома телеведуча та двоє її дітей захворіли на Covid-19



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Телеведуча Марічка Падалко та двоє її дітей захворіли на Covid-19

Падалко зазначила, що наразі їй стає краще

Телеведуча Марічка Падалко та двоє її дітей перехворіли на Covid-19.

Про це вона повідомила у Фейсбуці.

«Я і двоє моїх дітей захворіли на коронавірус. Син вже здоровий і активний. Ми зі старшою донькою потроху одужуємо. Чоловік і молодша донька не заразилися», - зазначила вона.

Ведуча розповіла, що наприкінці липня її 13-річний син повернувся з болями в горлі з футбольних зборів у Вінниці.

«Відіспався (він завжди після зборів багато спить, тому ми нічого не запідозрили), попив багато чаю і повернувся до тренувань. Пізніше на горло поскаржилася його сестра (11 років). За кілька днів вона почала сильно кашляти, і я повезла її до найближчої клініки за містом. Діагностували обструктивний бронхіт, призначили інгаляції. Здали ПЛР-тест за моїм наполяганням, бо симптоматично це поки не виглядало лікарям як коронавірус, особливо через те, все літо дитина прожила на дачі», - розповіла Падалко.

За її словами, поки чекали на результат аналізу, Маша майже одужала, але за п’ять днів - стрімкий підйом температури до 40,3 і посилення кашлю.

«Повертаємося до клініки, там тепер підозрюють лівосторонню пневмонію і відправляють на КТ. Я вже на той момент не виходжу на роботу через побоювання, що вдома Covid-19 і повідомляю про підозру своїм «контактам», хоча цей діагноз досі ми не знаємо», - додала ведуча.

За її словами, коли нарешті прийшов результат тестування доньки і підтвердив Covid-19, перші симптоми почала відчувати і вона - «знов таки «горло», і ще я багато і неконтрольовано спала». Температура у Падалко була невисока - 37,4.

«Коли приїхали до мене робити ПЛР-тест, я вже кашляла, було відчуття «стороннього тупого предмета» в грудях, горіло і дуже боліло постійно обличчя. Але наступного дня прийшов «негативний», як не дивно, результат ПЛР-тесту. А лікарі вже діагностували бронхіт і відправили із підозрою на пневмонію на КТ. Одночасно, взяли ІФА-тест на імуноглобуліни igM - це антитіла, що з’являються в розпал хвороби. Аналіз крові їх виявив, але в недостатній кількості для підтвердження діагнозу. Через виявлення вірусу в родині мій син, що на той момент почувався цілком здоровим, був змушений призупинити тренування і здати два тести. Перший - це знов-таки ПЛР. Другий - на ті антитіла, що з’являються вже після перенесеної хвороби (igG). Виявилося, Міша таки «перехворів», має високий рівень антитіл і негативний ПЛР, тобто «одужав», - додала вона.

Пізніше сама ведуча здала аналіз на igG, який показав, що в неї вже з’являються антитіла на Covid-19, і вона у процесі одужання.

«Саме тому аналіз на igM на той момент був не інформативним. Ці антитіла швидко зникають», - повідомила Падалко.

Вона також розповіла, що найменша її дитина (9 років), а також чоловік Єгор Соболєв не заразилися.

«В мене і за тестом, і за відчуттями, гостра фаза позаду. Досі багато сплю, вже не кашляю, але п’ю знеболювальні, бо м’язові болі не дають спати по ночах. Все тіло досі болить. І сверблять очі», - додала вона.

Нагадаємо, 15 липня, під час прямого ефіру на телеканалі «1+1», у телеведучої Марічки Падалко випала частина переднього зуба.

Юрій Горбунов, Злата Огнєвіч, Соломія Вітвіцька та багато інших підтримали Марічку.

Як повідомлялося, перша леді України Олена Зеленська заявила, що лікувалася від коронавірусу протягом двох тижнів. Загалом хвороба і відновлення після неї зайняли більше місяця.

У відомої телеведучої Ольги Фреймут теж виявили коронавірус.

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