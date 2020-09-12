Хворіють всі. Співачка Камалія детально описала симптоми членів свої родини



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Камалія Захур повідомила про те, що вся її сім’я захворіла на коронавірус Фото: kamaliyaofficial / Instagram

«Лікарі порекомендували не залежуватися, ходити гуляти на вулиці, пити побільше води» – Камалія

Співачка і заслужена артистка України Камалія Захур повідомила про те, що вся її сім’я захворіла на коронавірус. Цим співачка поділилася на своїй сторінці у Фейсбук.

«Сьогодні у мене приблизно шостий день хвороби, відраховую з дня появи перших симптомів. Температура впала, сьогодні 37.2, хоча сильно високою була, піднімалася до 37.8, але з початку пропадав нюх, хоча ніс трохи відклало, нежиті практично немає. Головний біль теж вже не такий сильний. Кашель сьогодні набагато менше, ніж всі дні. Я не сплю другу ніч. У Захура теж знизилася температура, всі дні була вище 39, сьогодні 37.5. Симптоми, як у мене, але трохи легше. Але от халепа! Він сьогодні прокинувся, і зрозумів, що не відчуває запахів», написала співачка.

Зірка повідомила, що у її мами сьогодні знизилася температура до 37.6, всі дні була під 40, вчора 38.5. Дихати важкувато. Біль у грудях. Кашель. Але головний біль пройшов. У четвер мамі діагностували запалення легенів і призначили антибіотик.

«У Арабелли температура знизилася, сьогодні 37. Кашель трохи легше, нежить ще є. Але сьогодні вранці теж перестала відчувати запахи. У Мірабелли вночі був невеликий кашель, я їй дала мікстуру і все пройшло», зазначила Камалія.

Співачка зазначила, що лікарі порекомендували не залежуватися, ходити гуляти на вулиці, пити побільше води, і при найменшому погіршенні стану їхати в лікарню.

«Періодично буду інформувати вас про перебіг хвороби. Пізніше напишу пост, як і у кого все починалося. Здоров’я всім вам і вашим близьким! Величезна подяка і низький уклін лікарям Олександрівської лікарні за вашу турботу!», додала Камалія.

Нагадаємо, відома українська співачка з сім’єю захворіли на коронавірус.

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