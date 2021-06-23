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    Майже 54 тисячі українців вакцинувалися від Covid-19 за добу

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    22 червня в Україні працювали&nbsp;1 064 пункти щеплення - Майже 54 тисячі українців вакцинувалися від Covid-19 за добу
    22 червня в Україні працювали 1 064 пункти щеплення
    Фото: Главком

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою 1,7 млн українців

    За минулу добу, 22 червня, в Україні щеплено проти коронавірусу 53 тисячі 786 людей. Одну дозу отримали 22 526 людей, повністю імунізовані – 31 260 людей, інформує пресцентр МОЗ.

    Протягом доби працювали:

    • 412 мобільних бригад,
    • 1 064 пункти щеплення.

    Станом на 22 червня до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 725 976 людей.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 755 139 людей, з них отримали першу дозу – 1 755 137 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 394 107 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 149 244 щеплень.

    Зазначимо, за минулу добу, 22 червня, в Україні виявили понад 800 нових випадків коронавірусу.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Майже 54 тисячі українців вакцинувалися від Covid-19 за добу