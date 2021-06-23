Майже 54 тисячі українців вакцинувалися від Covid-19 за добу
Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою 1,7 млн українців
За минулу добу, 22 червня, в Україні щеплено проти коронавірусу 53 тисячі 786 людей. Одну дозу отримали 22 526 людей, повністю імунізовані – 31 260 людей, інформує пресцентр МОЗ.
Протягом доби працювали:
- 412 мобільних бригад,
- 1 064 пункти щеплення.
Станом на 22 червня до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 725 976 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 755 139 людей, з них отримали першу дозу – 1 755 137 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 394 107 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 149 244 щеплень.
Зазначимо, за минулу добу, 22 червня, в Україні виявили понад 800 нових випадків коронавірусу.
Читайте також:
- Масова вакцинація без черг: відкрито попередній запис для киян
- В Україні почалася вакцинація від коронавірусу робочих колективів. Як записатися
- Киянам пояснили, як отримати другу дозу вакцини проти Covid-19
- Українська вакцина: це можливо? Інтерв’ю з директором Інституту молекулярної біології і генетики