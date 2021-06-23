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    В Україні за добу виявили понад 800 нових випадків коронавірусу

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    22 червня в Україні зафіксовано 835 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 - В Україні за добу виявили понад 800 нових випадків коронавірусу
    22 червня в Україні зафіксовано 835 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві

    За минулу добу, 22 червня, в Україні зафіксовано 835 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 33, медпрацівників – 25). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 419 осіб;
    • летальних випадків – 70;
    • одужало – 2 292 особи;

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 26 280 осіб,
    • методом ІФА – 8 135 осіб,
    • експрес-тестами – 13 782 особи.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 230 977 осіб;
    • одужало – 2 155 261 особа;
    • летальних випадків – 52 123;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10 717 176.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) та Рівненській (38) областях.

    Нагадаємо, 21 червня в Україні виявили лише 296 нових випадків коронавірусу.

    Зазначимо, у середу, 23 червня, відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки та оборони. Голова комітету Ради з питань охорони здоров’я закликав владу повернути обов’язкове ПЛР-тестування на кордоні для українців, котрі повертаються з літнього відпочинку.

    17 червня у зв’язку з переходом України до «зеленого» ситуації з коронавірусом уряд скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляції для українців, що повертаються з-за кордону, та іноземців з правом постійного проживання в Україні.

    Також відомо, що згідно зі спільним рішенням Мінцифри із МОЗ, відтепер не потрібно буде встановлювати мобільний застосунок «Вдома» при поверненні з-за кордону до України.

    Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у «зелену» зону за показниками захворювання на коронавірус. З 14 червня Україна увійшла у «зелену» зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.

    До слова, 22 червня МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Київ Україна коронавірус
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    В Україні за добу виявили понад 800 нових випадків коронавірусу