Столична мерія назвала кількість вакцинованих киян

У Центрі вакцинації в Міжнародному виставковому центрі щеплюють лише першою дозою

У Центрі масової вакцинації щепилися майже 20 тис. осіб

Минулого тижня у Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, вакцинували 4623 особи. Загалом же за тиждень у столиці вакцинували 56493 містян. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Посадовець нагадав, що центр працював 17 та 18 червня повний день і 19 червня до 14:00.

«У ці дні всі охочі, зареєстровані у «Дії» або записані через сервіс Helsi.me, могли вакцинуватися в Центрі. Загалом у центрі вже щепилися 19703 особи. Також містяни, зареєстровані у «Дії» та внесені у листки очікування закладів охорони здоров’я, щеплювалися у вакцинальних пунктах, відкритих на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Загалом від початку роботи пунктів у них вакцинувалися 7198 людей», – зазначив Поворозник.

За його словами, на сьогодні у столиці вакциновано 223415 осіб.

«Наразі активно триває вакцинальна кампанія для визначених дорожньою картою МОЗ України цільових груп. Продовжують вакцинувати освітян. Їх щеплено вже 40706 осіб. Вакциновано 49819 медичних працівників. Також продовжуються щеплення соціальних працівників, учасників ООС тощо. І, звичайно, триває вакцинація киян віком 65 років та старших», – розповів Поворозник.

Як повідомлялося, за минулу добу, 21 червня, у Києві коронавірус виявлено у 87 людей, від ускладнень хвороби померли три особи.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

17 червня у столиці вакцинувалися проти Covid-19 13946 людей. Це рекордний результат за всю вакцинальну кампанію.

Читайте також: