Меркель щепилась двома різними вакцинами

Німецькій канцлерці Ангелі Меркель спершу вкололи препарат AstraZeneca, а після нього - Moderna

Німецька канцлерка Ангела Меркель вакцинувалася Moderna як другою дозою вакцини від коронавірусу - при тому, що першим її щепленням була інша вакцина - Oxford-AstraZeneca, повідомляє українська служба ВВС з посиланням на речника очільниці німецького уряду.

«Експерти вважають, що змішувати різні вакцини може бути ефективним, але поки що занадто рано говорити про це з упевненістю. Кілька наукових досліджень вивчали дію комбінації різних видів вакцин, але загалом це питання все ще вивчають», - зазначається у повідомленні.

Британські науковці, наприклад, з'ясували, що у дорослих, які змішали вакцини AstraZeneca і Pfizer, більше шансів мати м'якші побічні ефекти, або ж «побічка» буде середньої тяжкості.

При цьому інші країни розглядали можливість «міксування» вакцин після того, як виникли проблеми з постачанням другої дози певної вакцини. Така ситуація була і в Україні після того, як Індія припинила постачати CoviShield.

Канадські провінції Онтаріо і Квебек вже заявили, що планують змішувати вакцини через нестачу AstraZeneca та занепокоєнням щодо ймовірних тромбів.

Першу дозу вакцини AstraZeneca 66-річна Ангела Меркель отримала у квітні.

У березні Німеччина разом з іншими європейськими країнами тимчасово припиняла використання AstraZeneca після повідомлень про кілька випадків утворення тромбів. Згодом щеплення нею відновили.

Зараз щеплення отримали більше половини німців - вони отримали принаймні одну дозу.

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