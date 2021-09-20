Міністр освіти відреагував на смерть 19-річного студента в день вакцинації

Шкарлет переконує, що 19-річний Володимир Сало помер не від вакцинації

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що смерть вакцинованованого у вересні 19-річного студента Українського гуманітарного інституту сталася не через щеплення. Про це він сказав під час урочистого відкриття Форуму Всеукраїнського тижня дошкілля «Дошкільна освіта України 30», повідомляє «Укрінформ».

«Ті прикрі випадки, які стаються, всі знаємо – облетіло певні мережі повідомлення стосовно хлопчика 19 років, але там причина, вона буде оприлюднена, причина не в вакцинації. Є декілька побічних явищ, але вакцинування сьогодні є наша з вами запорука успішного освітнього процесу», – сказав Шкарлет.

Він закликав освітян звертатися за роз’ясненнями стосовно вакцинації та її наслідків до профільних лікарів та центру надання консультації Міністерства охорони здоров’я.

«Тренди нашої держави стосовно вакцинації, стосовно карантинних умов виявляються такі, що в діалозі сьогодні з Міністерством охорони здоров’я, з моїм колегою міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком, сьогодні пандемія COVID- 19 переростає в пандемію невакцинованих. Задумайтесь про це. В містах, в областях, в районах треба активно і досить виважено і розумно ставитися до вакцинації», – наголосив Шкарлет.

Як повідомлялося раніше, 13 вересня на Київщині помер студент трього курсу спеціальності «Філологія» Українського гуманітарного інституту Володимир Сало. За інформацією Українського гуманітарного інституту, попередня довідка про причину смерті вказує «Cерцево-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність». Остаточна причина буде відома лише через місяць після завершення медичних досліджень.

Також у навчальному закладі повідомили, що в понеділок, 13 вересня, о 14:30 студент вакцинувався від коронавірусу.

Володимир Сало родом з села Добросин Львівської області. Сім’я була багатодітною, виховувала п’ятеро дітей, він був наймолодшим сином. У 2019 році вступив до приватного вишу – Український гуманітарний інститут, що в місті Буча на Київщині, на спеціальність «Філологія». Був активним студентом, навчався на відмінно.

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