Pfizer заявила про ефективність вакцини для дітей від п’яти до 11 років

Наразі вакцина Pfizer доступна для людей віком від 12 років

Під час тестування, у якому брали участь понад 2,2 тисячі дітей, компанія застосовувала третину об’єму від дози, якою щеплять підлітків й дорослих

Вакцина проти коронавірусу Pfizer є безпечною та викликає «стійкий» імунітет у дітей віком від п’яти до 11 років. Серед загальних побічних ефектів залишається головний біль, втома, біль у м’язах, озноб, лихоманка й нудота, пише пресслужба компанії BioNTech.

Повідомляється, що під час тестування, у якому брали участь понад 2,2 тисячі дітей, компанія застосовувала третину об’єму від дози, якою щеплять підлітків й дорослих. Інтервал становив три тижні.

Зазначається, що імунна відповідь та побічні ефекти у дітей віком від п’яти до 11 років були майже ідентичні тим, що спостерігалися під час досліджень над людьми віком від 16 до 25 років.

Серед побічних ефектів відзначають втому, головний біль, біль у м’язах, озноб, лихоманку та нудоту.

«Ми прагнемо розширити захист, який забезпечується вакциною, на це більш молоде населення, за умови отримання дозволу регулюючих органів, особливо у зв'язку з тим, що ми відстежуємо поширення варіанта Delta й істотну загрозу, яку він представляє для дітей», – заявив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.

Зазначимо, наразі вакцина Pfizer доступна для людей віком від 12 років.

Нагадаємо, на початку вересня захворюваність на Covid-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії.