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Мінохорони здоров’я припустило повернення карантину

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мінохорони здоров’я припустило повернення карантину
Рішення щодо закриття шкіл, маскового режиму та обмеження торгівлі прийматимуть місцеві епідеміологи
фото з відкритих джерел

У разі перевищення епідемічного порогу запровадження карантину є цілком можливим 

Міністерство охорони здоров’я вважає карантин через зростання захворюваності на коронавірус та інші респіраторні вірусні інфекції під час зимового періоду цілком можливим. Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю РБК.

«Якщо подивитися по загальних нормах, то карантин під час зимового періоду є цілком можливим. І в багатьох регіонах він застосовувався як у «доковідний» період, так і, скоріш за все, буде застосовуватися навіть і зараз», – сказав Кузін.

Він додав, що, починаючи з кінця вересня та початку жовтня, Україна стикається з підвищеним рівнем захворюваності як на грип, так і на інші гострі респіраторні вірусні інфекції.

«Є пораховані певні так звані епідемічні пороги – тобто рівні захворюваності, коли ми можемо сказати, що вже в цій області відбувається доволі суттєвий спалах. Тобто все більше і більше дітей залучається в цей процес, все більше дорослих починає хворіти. Тому для таких регіонів, якщо там є перевищення епідемічного порогу, застосовуються локальні протиепідемічні заходи», – роз’яснив головний санітарний лікар.

Ігор Кузін підкреслив, що зазвичай локальні протиепідемічні заходи зводилися до закриття шкіл – дітей відправляли на впродовж двох тижнів, після чого вони поверталися до навчання. Це дозволяло зменшити рівень інфікування підлітків, дітей, поширення вірусу у колективах. Заступник міністра зазначив, що після видалення коронавірусну з груп особливо небезпечних інфекційних захворювань та скасування загального карантину в Україні, ця норма є єдиною працездатною.

«Тобто якщо перевищується епідемічний поріг (а він рахується сумарно ковід + грип + інші респіраторні вірусні інфекції), в такому випадку за рішенням місцевої влади можуть бути застосовані локальні протиепідемічні заходи» – пояснив Кузін.

Він додав, що рішення щодо закриття шкіл, маскового режиму та обмеження торгівлі мають приймати місцеві епідеміологи.

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Теги: Україна карантин Ігор Кузін грип коронавірус

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