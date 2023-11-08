Єврокомісія ухвалила рішення щодо переговорів про вступ України в ЄС

Київ виконав 90% реформ, яких від нього очікував Євросоюз

Європейська комісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на брифінгу в Брюсселі.

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«Через 10 років після протестів на Майдані настав дійсно історичний день. Сьогодні Європейська комісія рекомендує розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою. Також комісія рекомендує почати переговори з Боснією та Герцоговиною після досягнення належної відповідності критеріям. Також рекомендує надати Грузії статус країни-кандидата», – виголосила глава Єврокомісії.

За словами фон дер Ляйєн, Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, коли надавав статус кандидата.

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«На цій підставі ми рекомендували сьогодні, щоб Рада відкрила переговори про вступ. Ми також рекомендуємо, щоб Рада схвалила переговорні межі, коли Україна виконає всі реформи», – підкреслила вона.

Фон дер Ляйєн уточнила, що Єврокомісія надасть звіт щодо виконаних Україною реформ у березні 2024 року.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський подав заявку на членство України в ЄС одразу після початку російського вторгнення у лютому 2022 року. Через кілька місяців, у червні, наша країна набула статусу кандидата на вступ.

Як повідомлялося, Європейська комісія дала чітко зрозуміти, що Україна рухається до відкриття переговорів про членство у Євросоюзі.

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Водночас Угорщина готується накласти вето на перспективу вступу України до Європейського союзу на саміті у грудні. На ньому лідери ЄС мають ратифікувати позитивну рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про приєднання країни до блоку.