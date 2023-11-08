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Єврокомісія ухвалила рішення щодо переговорів про вступ України в ЄС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єврокомісія ухвалила рішення щодо переговорів про вступ України в ЄС
Урсула фон дер Ляєн оголосила історичне рішення щодо України
фото: Reuters

Київ виконав 90% реформ, яких від нього очікував Євросоюз

Європейська комісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на брифінгу в Брюсселі.

«Через 10 років після протестів на Майдані настав дійсно історичний день. Сьогодні Європейська комісія рекомендує розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою. Також комісія рекомендує почати переговори з Боснією та Герцоговиною після досягнення належної відповідності критеріям. Також рекомендує надати Грузії статус країни-кандидата», – виголосила глава Єврокомісії.

За словами фон дер Ляйєн, Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, коли надавав статус кандидата.

«На цій підставі ми рекомендували сьогодні, щоб Рада відкрила переговори про вступ. Ми також рекомендуємо, щоб Рада схвалила переговорні межі, коли Україна виконає всі реформи», – підкреслила вона. 

Фон дер Ляйєн уточнила, що Єврокомісія надасть звіт щодо виконаних Україною реформ у березні 2024 року.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський подав заявку на членство України в ЄС одразу після початку російського вторгнення у лютому 2022 року. Через кілька місяців, у червні, наша країна набула статусу кандидата на вступ.

Як повідомлялося, Європейська комісія дала чітко зрозуміти, що Україна рухається до відкриття переговорів про членство у Євросоюзі. 

Водночас Угорщина готується накласти вето на перспективу вступу України до Європейського союзу на саміті у грудні. На ньому лідери ЄС мають ратифікувати позитивну рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про приєднання країни до блоку.

Читайте також: Членство України в ЄС: Зеленський розповів про особливий момент
Теги: Єврокомісія переговори Європейський союз Україна

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