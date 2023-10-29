Ситуація в регіонах: понад 130 ударів по Запорізькій області та поранені на Херсонщині

За добу п'ятеро українців отримали поранення

Протягом останньої доби російські окупанти обстріляли одинадцять областей України. Про ситуацію в регіонах станом на 9:00 повідомляють обласні державні адміністрації.

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Хмельниччина

Уночі під час повітряної тривоги працювали сили ППО. Постраждалих немає. Пошкоджень цивільної інфраструктури немає.

Полтавщина

Ворог здійснив ракетну атаку по Миргородському району. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, пошкоджень цивільної інфраструктури немає.

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Чернігівщина

За добу – шість обстрілів (43 вибухи). Ворог використав АГС, та міномети, під обстрілом – Чернігівський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили обстріл Середино-Будської громади. Зафіксовано вибух з міномету. Попередньо, минулося без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та громад. Зафіксовано дев'ять вибухів із міномету та артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська, Шалигинська, Середино-Будська та Глухівська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Ворог завдав 133 удари по області минулої доби. Ураження зазнали 20 міст та сіл на лінії вогню. Рашисти здійснили чотири БПЛА-атаки по Новоданилівці й Кам'янському, обстріляли з РСЗВ Роботине та вгатили по Оріхову трьома авіаснарядами. Зафіксовано 125 артобстрілів по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Чарівного, Малої Токмачки, Білогір'я, Верхньої Терси, Степового, П'ятихаток, Кам'янського та інших прифронтових населених пунктів. Ворожими снарядами пошкоджено три житлові будинки. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Уночі рашисти чотири рази з важкої артилерії накривали Нікопольщину. У районному центрі побиті шість домівок, пошкоджені адмінбудівля, приватне підприємство. Ворожі снаряди поцілили й по Мирівській громаді. Минулося без жертв і постраждалих. Вчора вдень ворог двічі цілив по Нікопольщині з важкої артилерії. Спершу вдарив по районному центру. У місті пошкоджені 3 приватні будинки та лінія електропередач. Потім — по Червоногригорівській громаді. Там понівечені 10 осель місцевих, п'ять господарських споруд, три гаражі, газогони й електромережі. Без жертв.

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Харківщина

Окупанти завдавали ударів по прикордонних районах області: Харківському, Чугуївському, Ізюмському, Куп’янському та Чугуївському. Значних пошкоджень та постраждалих не зафіксовано. На Куп’янському напрямку російські війська проводили безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки, де українські захисники відбили п'ять атак армії РФ. На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань Харківського району, Стариця, Вовчанськ Чугуївського району.

Луганщина

Учора окупанти бомбардували Білогорівку. Відкрили вогонь по Невському, Макіївці та Білогорівці. Попередньо, обійшлося без руйнувань. За добу противник здійснив 132 обстріли (489 снарядів).

Донеччина

По населених пунктах області за минулу добу росіяни здійснили три обстріли. Вид озброєння – артилерія, міномет. Під вогнем рашистів: Сіверськ, Часів Яр, смт Курдюмівка. Без загиблих та поранених. Дані щодо наслідків уточнюються.

Миколаївщина

Уночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ударні БпЛА типу Shahed-131/136. Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії та населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також вчора ввечері та цієї ночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії та м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 63 обстріли (301 снаряд), з них по м. Херсон – шість обстрілів (16 снарядів). Ворожі авіаційні удари здійснено по районам населених пунктів: Одрадокам‘янка, Тягинка, Козацьке, Іванівка, Берислав, Кринки, Новокам‘янка, Новоберислав. Вчора зранку внаслідок ворожого обстрілу Херсона у Корабельному районі міста були пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі. 80-річна жінка отримала травми голови та струс мозку. Їй надана медична допомога. Вдень рашисти здійснили авіаудар по с Іванівка. Поранення отримав 40-річний чоловік та 60-річна жінка. Їх доставили до медзакладу. Ворог також атакував Корабельний район Херсона; вчора вдень під ворожий удар потрапив 53-річний чоловік. За добу по області п'ятеро людей отримали поранення.

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Нагадаємо, триває 613-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.