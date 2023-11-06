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Постачання зброї Україні. Фіцо дав обіцянку словацьким компаніям

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Постачання зброї Україні. Фіцо дав обіцянку словацьким компаніям
Словацький прем'єр пообіцяв «зробити все можливе, щоб допомогти Україні в гуманітарному плані»
фото з відкритих джерел

Прем'єр Словаччини тривалий час виступав проти військової допомоги Україні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який відмовився, аби його держава надавала військову допомогу Україні, обіцяє не перешкоджати словацьким компаніям виробляти і постачати зброю своїм клієнтам – зокрема й в Україні. Про це повідомляє Pravda.sk.

Прем'єр Словаччини тривалий час виступав проти військової допомоги Україні. Із заяви Фіцо випливає, що його несхвалення стосується лише можливих поставок зброї та боєприпасів зі складів словацької армії.

«Якщо компанія хоче виробляти зброю і поставляти її кудись, звичайно, ніхто не буде цьому перешкоджати», – сказав Фіцо.

Словацький прем'єр також пообіцяв «зробити все можливе, щоб допомогти Україні в гуманітарному плані».

«Я припускаю, що однією з таких речей може бути розмінування. Існує величезна кількість замінованих територій і боєприпасів, що не вибухнули», – зазначив Фіцо.

Прем'єр також заявив про можливість надати медичну допомогу або допомогу з ремонтом цивільних об'єктів.

Водночас новий міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк хоче переглянути деякі з уже укладених комерційних контрактів на поставки зброї, але він не надав більш детальної інформації.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив лідерам ЄС, що 50 млрд євро допомоги Україні повинні включати гарантії того, що «кошти не будуть розкрадені».

До слова, новопризначений міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що його країна має намір змінити умови оборонної угоди з США, оскільки тепер відмовляється надсилати Україні нові партії зброї та боєприпасів з власних складів.

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Теги: Україна Словаччина торгівля озброєння зброя

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