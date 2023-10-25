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Українські військові продовжують атаки на лівому березі Дніпра: оцінка ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Українські військові продовжують атаки на лівому березі Дніпра: оцінка ISW
ЗСУ провели наступальні операції під Бахмутом 24 жовтня та підтвердили успіхи
фото: zsu.gov.ua

Українська ДРГ захопила дорогу між трьома селами на лівобережжі Херсонщини

Українські військові зберігають контроль над певними позиціями в місті Кринки та продовжують проводити обмежені атаки на східному (лівому) березі річки Дніпро. Українська диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) висадилася поблизу селища Підстепне і успішно захопила частину дороги, яка з'єднує села Пойму, Козачі Табори та Кринки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Генштаб повідомив, що українські війська відбили безуспішні російські атаки у районі Куп'янська поблизу Синьківки та Іванівки та у районі Сватового поблизу Макіївки та Надії.

Російські джерела стверджували, що українські сили 24 жовтня контратакували вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна і трохи просунулися вперед. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки у районі Синьківки, Іванівки та Сергіївки, а також на захід від Кремінної в районі Ямполівки та Діброви.

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Райгородки та витіснили російські війська з деяких позицій, які тепер стали оспорюваною «сірою зоною».

За повідомленнями ISW, ЗСУ провели наступальні операції під Бахмутом 24 жовтня та підтвердили успіхи. Українські війська просунулися на схід від Андріївки за залізничну лінію.

Російські збройні сили також провели наступальні операції під Бахмутом 24 жовтня, але не досягли підтверджених успіхів.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Полковник Петро Черник, військовий аналітик з України, заявив, що українські війська утримують свої позиції на всіх стратегічних висотах поблизу Бахмута.

Російське джерело стверджувало, що українські сили трохи просунулися на схід від Андріївки та що знаходяться поблизу Одрадівки. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українську атаку і завдали удару по українських силах поблизу Богданівки та Кліщіївки.

Російський блогер заявив, що російські війська відбили українську атаку поблизу Курдюмівки.

ISW підтверджує, що російські війська утримують позиції в межах 1 км від Васюківки у найближчій точці.

Російські війська провели наступальні операції під Авдіївкою 24 жовтня і просунулися до частини терикона та на південний захід від Красногорівки, а також на північ від залізничної лінії біля Красногорівки.

Російські джерела стверджували, що українські війська 24 жовтня безуспішно контратакували поблизу Авдіївки. Російські блогери стверджували, що українські війська контратакували біля Пісків, Опитного та Первомайського.

Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Невельського, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки.

За інформацією ISW, ЗСУ 24 жовтня не проводили жодних заявлених чи підтверджених атак у районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Російські війська продовжили наземні атаки у районі кордону Донецької та Запорізької областей та просунулися на північ від Приютного.

Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки поблизу Старомайорська, Пречистівки та на південь від Золотої Ниви.

Українські військові 24 жовтня продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області та підтвердили наступ. Українські сили трохи просунулися на захід від Роботиного.

Український генеральний штаб також повідомив, що українські сили досягли невказаного часткового успіху на південь від Роботиного.

Російські війська контратакували у західній частині Запорізької області, але підтверджених успіхів не досягли. Український генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки на південний схід від Малої Токмачки.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники не припиняють спроб оточити Авдіївку Донецької області та проводять штурми з південного та північного напрямків. При цьому українські військові відбили всі атаки противника.

Також українські Збройні сили відтіснили російських окупантів і просунулися південніше Бахмута у Донецькій області. 

Теги: Генштаб військові наступ ЗСУ Україна війна

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