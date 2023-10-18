Удар по лікарні в Газі та обстріл Запоріжжя: головне за ніч

Унаслідок атаки на Запоріжжя загинуло дві людини

Російські війська нанесли шість ракетних ударів по Запоріжжю

У ніч на 18 жовтня російські війська нанесли шість ракетних ударів по Запоріжжю. ХАМАС звинуватив Ізраїль в атаці на лікарню Аль-Ахлі Араб у Газі. Люди вийшли на масові протести після атаки на лікарню в секторі Гази. Україна здобула перемогу над Мальтою у відборі на Євро-2024 з футболу. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 18 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Шість ракетних ударів по Запоріжжю

У ніч на 18 жовтня російські війська нанесли шість ракетних ударів по Запоріжжю. О 1:34 в області було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку. З 01:33 по 01:48 росіяни нанесли ракетні удари по місту.

За попередніми даними, росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Одна поцілила в багатоповерхівку, а інша – позаду неї. Щодо місця влучання інших ракет наразі інформації немає.

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Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що станом на 5:00 дві людини загинули, чотири дістали поранення, а три зникли безвісти. Триває пошуково-рятувальна операція.

Україна здобула перемогу над Мальтою у відборі на Євро-2024 з футболу

Збірна України обіграла команду Мальти в матчі 8-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок в Та-Калі на Національному стадіоні завершився перемогою «синьо-жовтих» із рахунком 3:1.

Перший гол у матчі забила Мальта на 12-й хвилині. На 38-й хвилині удар Георгія Судакова зі штафного майданчика Мальти у власні ворота переправив Раян Камензулі.

Наприкінці першого тайму Україна отримала право виконати пенальті. Рефері матчу Мортен Крог призначив 11-метровий, який на 43-й хвилині виконав Артем Довбик.

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На 85-й хвилині другого тайму Михайло Мудрик забив свій перший гол у складі збірної України.

Україна здобула четверту перемогу у відборі на Євро-2024.

Ракетний удар по лікарні в Газі

Органи охорони здоров'я Сектора Гази заявили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей. ЗМІ повідомляли, що внаслідок удару могли загинути близько 500 людей.

У Al Jazeera зазначили, що лікарня Аль-Ахлі розташована в центральній частині Сектору Гази. Бомбардування лікарні спричинило серйозні руйнування, які не дозволяють закладу продовжувати роботу.

The Times of Israel повідомляє, що представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі не знає, чи був цей вибух у Газі викликаний саме ударом з боку Армії оборони Ізраїлю.

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Президент Туреччини Ердоган звинувачує Ізраїль в атаці на лікарню в Газі.

Люди вийшли на масові протести після атаки на лікарню в секторі Гази

На Близькому Сході тисячі людей вийшли на протести через атаку на лікарню Аль-Ахлі в Секторі Гази. Протести спалахнули в Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані та Іраку, Сирії. Ці демонстрації стали відповіддю на удар по лікарні, який став найсмертоноснішим з початку війни.

В Йорданії палестинським силам безпеки довелося застосовувати сльозогінний газ і світлошумові гранати, щоб розігнати протестувальників.

У щонайменше шести містах Ірану спалахнули протести після удару по лікарні.

Протестувальники також прийшли до Генерального консульства Ізраїлю у Стамбулі й посольства Ізраїлю в Анкарі. Мітингувальники тримали в руках палестинські прапори і викрикували гасла зі звинуваченнями Ізраїлю в атаці. Турецька поліція розігнала натовп і заблокувала район.

Мешканців Криму розбудили потужні вибухи

У середу, 18 жовтня, вранці у кількох районах тимчасово окупованого Криму було чути вибухи.

Повідомляється про гучний вибух, який розбудив мешканців, в Євпаторії. Звуки вибуху було чути о 5:20 ранку.

Вибух також чули в Сакському районі та в районі Заозерного.