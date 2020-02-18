МОЗ: евакуйованих з Китаю українців візьмуть під цілодобову охорону



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Після приземлення літак відразу відправлять на санітарну стоянку, а митні процедури будуть здійснюватися у костюмах біозахисту

За словами Скалецької, пасажирів і членів екіпажу під охороною окремих транспортом на 14 днів перевезуть до спеціальної зони карантину - обсервації

Співробітники Національної поліції України та Нацгвардії будуть цілодобово охороняти місце карантину українців, евакуйованих із Китаю.

Про це повідомила міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька.

Після приземлення літак відразу відправлять на санітарну стоянку, а митні процедури будуть здійснюватися у костюмах біозахисту.

За словами Скалецької, пасажирів і членів екіпажу під охороною окремих транспортом на 14 днів перевезуть до спеціальної зони карантину - обсервації.

«Медики, які супроводжували рейс, продовжать свою роботу і забезпечать медико-санітарне спостереження в обсервації. Місце також буде під цілодобовим захистом працівників Національної гвардії і Нацполіції», - повідомила Скалецька.

Нагадаємо, прибуття літака з евакуйованими з Китаю українцями очікується в четвер, 20 лютого. У МОЗ також заявили, що при евакуації українців з Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.

Зазначимо, на проведення евакуації українських громадян з Уханя Кабінет міністрів виділив понад 4 млн гривень. Мінфіну було доручено здійснити зазначені видатки коштом резервного фонду держбюджету.

До слова, інфікованого коронавірусом українця з Diamond Princess сьогодні мають виписати з лікарні.

Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.