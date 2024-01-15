МОЗ назвало сім міст України, де бракує всіх груп донорської крові

Мінздоров'я наголошує, що потреби крові змінюються щодня

У Вінниці, Києві, Одесі, Дніпрі, Миколаєві, Кропивницькому та Харкова критична ситуація із донорською кров'ю, адже тут потребують крові всіх груп. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я.

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Як зазначає відомство, наразі ситуація із донорською кров'ю складна по всій Україні. Та особливо її бракує у цих семи українських містах.

У повідомленні МОЗу йдеться, що в Одесі в Обласній клінічній лікарні потребують крові груп 1+/-, 2+/-, 4+, а у Херсоні – 2-, 3-, 4+/-. У Запоріжжі дефіцит крові усіх груп із резус-фактором «мінус». У Львові брак крові 1-, 2-, 3+/-, 4+/-, у Житомирі – 1-, 2-, 3-, 4-, а у Чернігові не вистачає однієї – 4+.

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Міністерство охорони здоров'я України наголошує, що потреби крові змінюються щодня.

Хто може бути донором

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.

Взяття крові та (або) її компонентів у донора дозволяється лише за умови, що здоров’ю донора не буде заподіяно шкоди.

Як стати донором крові та компонентів крові

Перед тим, як піти на донацію, варто перевірити, чи нема у вас тимчасових або абсолютних протипоказань. У розділі Кровопедія від ДонорUA ви знайдете найповнішу інформацію про те, як готуватись до кроводач, які є протипоказання – тимчасові та абсолютні, як користуватись системою ДонорUA та іншу корисну інформацію.

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Підготовка до здавання крові

За три дні до здавання крові відмовтеся від прийому анальгетиків і аспірину, а також ліків, що їх містять (ці речовини погіршують зсідання крові).

Не вживайте алкоголь за 48 годин до здавання крові. Виключіть із раціону жирну, смажену, копчену, молочну їжу, соління.

Обов’язково виспіться і з’їжте легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, каша на воді).

Не куріть за годину до здавання крові.

Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).

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Під час огляду лікарем перед донацією відверто відповідайте на запитання і не приховуйте інформацію про вживання ліків, алкоголю, наркотичних речовин і перенесені захворювання.

Після здавання крові:

відпочиньте 10–15 хвилин;

якщо відчули запаморочення або слабкість, повідомте персонал;

не намагайтеся одразу йти чи керувати машиною, якщо у вас паморочиться голова;

2–3 години не піднімайте нічого важкого рукою, з якою брали кров;

3–4 години не знімайте пов’язку і намагайтеся її не мочити, це вбереже вас від появи синця;

протягом наступних 12 годин уникайте інтенсивних фізичних навантажень;

протягом двох діб повноцінно та регулярно харчуйтеся;

протягом двох діб уживайте збільшену кількість рідини (не менше 2 літрів на день) — соки, воду, неміцний чай (алкоголь не рекомендується);

приходьте ще раз здати кров після рекомендованої перерви.

Інтервали між донаціями

Чоловіки можуть здавати кров не більше 5 разів на рік, жінки – не більше 4 разів на рік. Після п’яти регулярних донацій рекомендовано зробити перерву не менше 3 місяців.

Раніше МОЗ повідомило, чи є потреба в запровадженні карантину в Україні.

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