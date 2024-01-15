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МОЗ назвало сім міст України, де бракує всіх груп донорської крові

Христина Петренко
glavcom.ua
МОЗ назвало сім міст України, де бракує всіх груп донорської крові
Наразі ситуація із донорською кров'ю складна по всій Україні
фото з відкритих джерел

Мінздоров'я наголошує, що потреби крові змінюються щодня

У Вінниці, Києві, Одесі, Дніпрі, Миколаєві, Кропивницькому та Харкова критична ситуація із донорською кров'ю, адже тут потребують крові всіх груп.  Про це інформує Міністерство охорони здоров’я.

Як зазначає відомство, наразі ситуація із донорською кров'ю складна по всій Україні. Та особливо її бракує у цих семи українських містах.

У повідомленні МОЗу йдеться, що в Одесі в Обласній клінічній лікарні потребують крові груп  1+/-, 2+/-, 4+, а у Херсоні – 2-, 3-, 4+/-. У Запоріжжі дефіцит крові усіх груп із резус-фактором «мінус». У Львові брак крові 1-, 2-, 3+/-, 4+/-, у Житомирі – 1-, 2-, 3-, 4-, а у Чернігові не вистачає однієї – 4+.

Міністерство охорони здоров'я України наголошує, що потреби крові змінюються щодня.

Хто може бути донором

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.

Взяття крові та (або) її компонентів у донора дозволяється лише за умови, що здоров’ю донора не буде заподіяно шкоди.

Як стати донором крові та компонентів крові

Перед тим, як піти на донацію, варто перевірити, чи нема у вас тимчасових  або абсолютних протипоказань. У розділі Кровопедія від ДонорUA ви знайдете найповнішу інформацію про те, як готуватись до кроводач, які є протипоказання – тимчасові та абсолютні, як користуватись системою ДонорUA та іншу корисну інформацію.

Підготовка до здавання крові

За три дні до здавання крові відмовтеся від прийому анальгетиків і аспірину, а також ліків, що їх містять (ці речовини погіршують зсідання крові).

Не вживайте алкоголь за 48 годин до здавання крові. Виключіть із раціону жирну, смажену, копчену, молочну їжу, соління.

Обов’язково виспіться і з’їжте легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, каша на воді).

Не куріть за годину до здавання крові.

Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).

Під час огляду лікарем перед донацією відверто відповідайте на запитання і не приховуйте інформацію про вживання ліків, алкоголю, наркотичних речовин і перенесені захворювання.

Після здавання крові:

  • відпочиньте 10–15 хвилин;
  • якщо відчули запаморочення або слабкість, повідомте персонал;
  • не намагайтеся одразу йти чи керувати машиною, якщо у вас паморочиться голова;
  • 2–3 години не піднімайте нічого важкого рукою, з якою брали кров;
  • 3–4 години не знімайте пов’язку і намагайтеся її не мочити, це вбереже вас від появи синця;
  • протягом наступних 12 годин уникайте інтенсивних фізичних навантажень;
  • протягом двох діб повноцінно та регулярно харчуйтеся;
  • протягом двох діб уживайте збільшену кількість рідини (не менше 2 літрів на день) — соки, воду, неміцний чай (алкоголь не рекомендується);
  • приходьте ще раз здати кров після рекомендованої перерви.

Інтервали між донаціями

Чоловіки можуть здавати кров не більше 5 разів на рік, жінки – не більше 4 разів на рік. Після п’яти регулярних донацій рекомендовано зробити перерву не менше 3 місяців.

Раніше МОЗ повідомило, чи є потреба в запровадженні карантину в Україні.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я донор група крові кров

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