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«Його серце досі б’ється». Українка розповіла, як її загиблий син врятував трьох дітей

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Його серце досі б’ється». Українка розповіла, як її загиблий син врятував трьох дітей
Юра став донором для шестирічної дівчинки Соломії та двох хлопчиків
фото: Екатерина Сотникова/Facebook

Трансплантація серця від чотирирічного Юри шестирічній Соломії стала першим в історії України випадком трансплантації цього органу від донора-дитини

Загиблий чотирирічний хлопчик Юра врятував трьох дітей – його серце, нирки і печінку пересадили дітям, які потребували трансплантації. Мама хлопчика Катерина Сотнікова розповіла, чому ухвалила рішення трансплантувати органи свого сина.

З початком повномасштабного вторгнення родина переїхала із Запоріжжя, яке постійно піддається ракетним ударам з боку російських військових, до міста Рівне. Неочікувана біда із Юрою сталася 3 липня.

«У мого здорового життєрадісного синочка під час пробудження після денного сну стався спонтанний крововилив у головний мозок. Не було передумов, падінь, ударів головою чи будь-якої іншої причини. На жаль, таке буває, вже нема кого звинувачувати, випадок на мільйон, і він стався саме з моїм сином. Внутрішньомозковий крововилив у стовбур головного мозку… з усіма наслідками. Мої колеги зрозуміють, діагноз не розписуватиму. СКТ було проведено найближчої години. Коли мені оголосили результати, мій шок і жах я не забуду ніколи», – розповіла вона.

«Я все зрозуміла… як лікар, але не могла прийняти як мати», – додала Катерина Сотнікова. Лікарі боролися за життя дитини, проте через крововилив у мозок Юра помер.

Маленький Юра зміг врятувати життя декількох дітей
Маленький Юра зміг врятувати життя декількох дітей
фото: Екатерина Сотникова/Facebook

Матір хлопчика пояснила, чому вона вирішила, що її дитина стане донором. Реалізувати це рішення їй допомогли її колеги-лікарі.

«Мого сина вже не врятувати, я це нарешті усвідомила. І зрозуміла, що є шанс урятувати когось іншого. Ця думка твердо оселилася у моїй голові. І виникла мета її здійснити. Популяризація донорства дуже слабка у нашій країні. Юра майже одразу опинився у глибокій комі, «без перспектив на життя» з медичного погляду, – пояснила вона. – З боку виглядає божевіллям та дикістю. Але так склалося, що я не лише мати, а ще й лікар. І моє розуміння того, що відбувається, набагато ширше, ніж у людей далеких від медицини».

Юру перевезли з Рівненської обласної дитячої лікарні до Інституту серця у Києві. Вона розповіла, що на операцію з трансплантації серця «її маленького героя» супроводжував увесь персонал лікарні. Серце хлопчика пересадили шестирічній дівчинці Соломії.

«Я чекала до глибокої ночі результату операції. Коли мені сказали, що серце б'ється в іншій дитині, я вперше щиро посміхнулася. Серце мого сина б'ється! Пізніше я дізналася про врятованих хлопчиків з клініки Охматдит. Рада, що хоч у цих дітей буде шанс на здорове життя. Зранку я побачила Соломію, слухала серце. Морально я до цього була готова. А ось коли вона одразу прокинулася і покликала маму, я розгубилася. Ось і є та грань «смерть дає життя». Мені полегшало», – написала Катерина.

«Моя втрата непоправна. Тоді, в понеділок увечері 3 липня, мій світ впав і ніколи не стане колишнім. Але я вірю та сподіваюся, що 9 липня відродився світ у цих трьох дітей», — додала мама хлопчика.

Трансплантація серця від чотирирічного Юри шестирічній Соломії стала першим в історії України випадком трансплантації цього органу від донора-дитини.

Нагадаємо, що в Україні вперше пересадили серце шестирічній дитині. Донором став чотирирічний загиблий хлопчик – його мама дала згоду на трансплантацію органів. Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург Борис Тодуров спільно з командою лікарів Інституту серця.

Теги: здоров'я українці донор

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