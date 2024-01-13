МОЗ повідомило, чи є потреба в запровадженні карантину в Україні

Очікується, що рівень захворюваності зросте в кінці січня

Міністерство охорони здоров'я України не бачить необхідності в національному карантині через грип та Covid-19. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін у коментарі УНН.

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«Стосовно ведення карантину, то така опція зберігалася в доковідні часи. Вона насправді працює дуже просто: якщо на території якоїсь області, або району ми фіксуємо перевищення середньорічних показників захворюваності на грип або ГРВІ, то за поданням головного державного санітарного лікаря збирається комісія ТЕБ І НС (Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій), яка може оголосити карантин на території області», – розповів Кузін, зазначивши, що зараз такої потреба немає.

За словами головного санлікаря країни, карантин – це крайній захід, тому що, фіксуючи перші ознаки підвищення захворюваності найчастіше застосовуються посилені протиепідемічні заходи.

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«Це може бути рекомендація щодо маскового режиму, переведення працівників на дистанційний формат роботи, запровадження якихось певних обмежувальних заходів, щоб не допускати скупчення населення тощо. Зазвичай цих обмежувальних протиепідемічних заходів достатньо. Це дозволяє не допустити такого спалахового підйому захворюваності», – пояснив Кузін.

Він повідомив, що на початку цього епідемічного сезону в декількох областях було перевищення епідпорогу. Було прийнято перелік заходів і ситуація почала покращуватися, тому до карантину не дійшло.

Заступник міністра охорони здоров'я додав, що станом на сьогодні в жодній області немає перевищення порогу, тому рішення про карантин не виносяться.

«Очікується, що цифри можуть трішки зростати по рівню захворюваності в кінці січня, але будемо сподіватися, що за рахунок прийнятих своєчасно протиепідемічних заходів, цього вдасться уникнути», – розповів Ігор Кузін.

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Нагадаємо, в Україні поки що зберігається неепідемічний рівень небезпеки. Тому носити маски мешканцям необов'язково.

Раніше повідомлялося, КМДА рекомендує киянам повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження на Covid-19. Про це повідомив перший заступник голови КМДА.

До слова, в Україні пік захворюваності на Covid-19 продовжиться до січня. Від початку епідемічного сезону на респіраторні хвороби сумарно захворіло вже 1,3 млн українців. Упродовж грудня близько чотирьох тисяч пацієнтів з Covid-19 опиняються в лікарні щотижня.