Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

МОЗ повідомило, чи є потреба в запровадженні карантину в Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
МОЗ повідомило, чи є потреба в запровадженні карантину в Україні
Фіксуючи перші ознаки підвищення захворюваності найчастіше застосовуються посилені протиепідемічні заходи
фото з відкритих джерел

Очікується, що рівень захворюваності зросте в кінці січня

Міністерство охорони здоров'я України не бачить необхідності в національному карантині через грип та Covid-19. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін у коментарі УНН.

«Стосовно ведення карантину, то така опція зберігалася в доковідні часи. Вона насправді працює дуже просто: якщо на території якоїсь області, або району ми фіксуємо перевищення середньорічних показників захворюваності на грип або ГРВІ, то за поданням головного державного санітарного лікаря збирається комісія ТЕБ І НС (Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій), яка може оголосити карантин на території області», – розповів Кузін, зазначивши, що зараз такої потреба немає.

За словами головного санлікаря країни, карантин – це крайній захід, тому що, фіксуючи перші ознаки підвищення захворюваності найчастіше застосовуються посилені протиепідемічні заходи.

«Це може бути рекомендація щодо маскового режиму, переведення працівників на дистанційний формат роботи, запровадження якихось певних обмежувальних заходів, щоб не допускати скупчення населення тощо. Зазвичай цих обмежувальних протиепідемічних заходів достатньо. Це дозволяє не допустити такого спалахового підйому захворюваності», – пояснив Кузін.

Він повідомив, що на початку цього епідемічного сезону в декількох областях було перевищення епідпорогу. Було прийнято перелік заходів і ситуація почала покращуватися, тому до карантину не дійшло.

Заступник міністра охорони здоров'я додав, що станом на сьогодні в жодній області немає перевищення порогу, тому рішення про карантин не виносяться.

«Очікується, що цифри можуть трішки зростати по рівню захворюваності в кінці січня, але будемо сподіватися, що за рахунок прийнятих своєчасно протиепідемічних заходів, цього вдасться уникнути», – розповів Ігор Кузін.

Нагадаємо, в Україні поки що зберігається неепідемічний рівень небезпеки. Тому носити маски мешканцям необов'язково.

Раніше повідомлялося, КМДА рекомендує киянам повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження на Covid-19. Про це повідомив перший заступник голови КМДА.

До слова, в Україні пік захворюваності на Covid-19 продовжиться до січня. Від початку епідемічного сезону на респіраторні хвороби сумарно захворіло вже 1,3 млн українців. Упродовж грудня близько чотирьох тисяч пацієнтів з Covid-19 опиняються в лікарні щотижня.

Теги: хвороба здоров'я Ігор Кузін карантин лікар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна триває. Треба постійно про це пам'ятати
Так війну не виграти. Армії потрібні люди
18 грудня, 2023, 14:30
По завершенню кар'єри Шершун став футбольним експертом
Помер ексгравець збірної України Богдан Шершун
8 сiчня, 15:30
Евакуаційні рейси відправляються з України щотижня. Інколи – двічі на тиждень, залежно від кількості пацієнтів, які не можуть чекати
Евакуація – щотижня. Як українські військові потрапляють на лікування за кордон Здоров’я нації
18 грудня, 2023, 10:00
Посла Мельника у Бразилії спіткала хвороба
Запис до невролога – на серпень 2024 року. Дружина посла Мельника розповіла про життя у Бразилії
16 грудня, 2023, 20:43
Недостатнє споживання фруктів і овочів може призвести до нестачі вітамінів і мінералів
Дієтологи назвали п’ять харчових звичок, які згубно впливають на здоров’я
20 грудня, 2023, 08:59
У небезпечні дні краще відмовитися від фізичних навантажень та виділити час для відпочинку
Землю накриває магнітна буря: що відомо
27 грудня, 2023, 07:25
У підсумку «мишача лихоманка» значно знизила боєздатність окупантів
На Куп’янському напрямку окупантів масово косить «мишача лихоманка»
19 грудня, 2023, 11:59
До хірурга Приходько немає жодних претензій, лише до лікарні та рецепції
Приходько розгнівалася на лікарню, в якій відмовилися допомогти її сину
16 грудня, 2023, 15:47
Путін розважав сім'ї загиблих на війні в Україні окупантів
Путін провів Різдво з родинами вбитих в Україні військових: ЗМІ дізналися деталі
7 сiчня, 18:37

Здоров'я

МОЗ повідомило, чи є потреба в запровадженні карантину в Україні
МОЗ повідомило, чи є потреба в запровадженні карантину в Україні
Головний санлікар пояснив, чи потрібно українцям носити маски
Головний санлікар пояснив, чи потрібно українцям носити маски
Рак шийки матки: МОЗ пояснив, як запобігти хворобі
Рак шийки матки: МОЗ пояснив, як запобігти хворобі
«Укрпошта» запускає нову послугу на прифронтових територіях
«Укрпошта» запускає нову послугу на прифронтових територіях
Британія бореться зі спалахом небезпечного захворювання – The Guardian
Британія бореться зі спалахом небезпечного захворювання – The Guardian
Індуси знайшли метод, як зробити каву корисною для здоров'я
Індуси знайшли метод, як зробити каву корисною для здоров'я

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Російський полонений дорікнув Путіну і зробив зізнання щодо війни в України (відео)
152K
Щемливе прощання рідних із Білоножком (фото, відео)
133K
Народний артист Павло Зібров прийшов попрощатися зі своїм другом Білоножком (фото)
103K
Легенди естради Іво Бобул та Тарас Петриненко попрощалися із Білоножком (фото)
32K
Івано-Франківська ОВА запропонувала ухилянтам відстрочку від мобілізації
26K
Київ попрощався із Віталієм Білоножком. Фоторепортаж

Новини

Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 05:19
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
У Києві повітряна тривога тривала понад пів години
Сьогодні, 00:00
Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Вчора, 10:59

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua