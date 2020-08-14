Метро на Виноградар: встановлено 60-тонний щит для прокладання тунелю (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Метробудівці встановили планшайбу на тунелепрохідницький щит Фото: скріншот відео

Приблизно за пів року буде прокладено один із тунелів

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як триває будівництво метро на Виноградар. Він повідомив, що на тунелепрохідницький комплекс, за допомогою якого будуть прокладати тунелі метро, встановили планшайбу. Про це мер сказав під час онлайн-пресконференції.

Він також показав коротке відео про те, як відбувався процес встановлення обладнання.

«Учора під керівництвом фахівців з Німеччини встановили планшайбу на тунелепрохідницький щит вагою майже 60 тонн і діаметром – понад 6 метрів. Встановили її на комплекс «Галина», за допомогою якого будуть прокладати тунелі двох нових станцій метро», - повідомив Кличко.

Він зазначив, що за місяць комплекс проходитиме близько 200 метрів під землею. І приблизно за пів року буде прокладено один із тунелів.

«До кінця наступного року ми плануємо відкрити дві станції метро на Виноградар – «Мостицьку» та «Проспект правди»», - наголосив Кличко.

Нагадаємо, будівницвто нових станцій метро в Києві викликало хвилю скандалів. Зокрема, Печерський районний суд Києва 16 січня 2020-го року наклав арешт на кошти ВАТ «Київметробуд», щоб уникнути їх розкрадання. Таке рішення було прийнято в рамках кримінального провадження для запобігання незаконного заволодіння грошима під час будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» в напрямку житлового масиву Виноградар.