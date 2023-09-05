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В Україні зареєстровано кілька випадків кору: МОЗ повідомив, хто в зоні ризику

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні зареєстровано кілька випадків кору: МОЗ повідомив, хто в зоні ризику
В зоні ризику всі невакциновані діти та дорослі.
фото з відкритих джерел

Інфекція є надзвичайно заразною – з 10 невакцинованих та без імунітету осіб, які контактували з хворим на кір, 9 також захворіють

В Україні зареєстровано кілька випадків кору. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

«В Україні зареєстровано кілька випадків кору – небезпечного та високозаразного інфекційного захворювання», – йдеться в повідомленні.

Хвороба може призвести до серйозних ускладнень: пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, а також до інвалідності та смерті. Як зазначає МОЗ, інфекція є надзвичайно заразною – з 10 невакцинованих та без імунітету осіб, які контактували з хворим на кір, 9 також захворіють.

Хто в зоні ризику?

В зоні ризику всі невакциновані діти та дорослі. Крім того, є групи людей, для яких кір є особливо небезпечним, це:

  • діти молодші року, у яких кір може мати тяжкі наслідки.
  • діти з бронхіальною астмою, діабетом, муковісцидозом, онкологічними чи іншими хронічними захворюваннями. Вони також мають вищий ризик серйозних ускладнень після кору.
  • у вагітних хвороба може спричинити передчасні пологи або призвести до народження дитини з критично малою вагою. Дитина може перехворіти на кір в утробі матері та мати серйозні наслідки - пошкодження мозку.
  • високий ризик захворіти мають також невакциновані медичні працівники.
  • Специфічного лікування від кору не існує. Єдиним надійним захистом є вакцинація. Зокрема, для захисту від кору достатньо двох доз вакцини, що захищає від кору, краснухи та паротиту. В Україні за Національним календарем профілактичних щеплень їх роблять у 12 місяців (введення першої дози) та в 6 років (введення другої дози).

Невакцинованим дорослим потрібно отримати щонайменше одне, оптимально – два щеплення з інтервалом мінімум у місяць. При цьому дуже важливо зробити це до вагітності, адже жінкам при надії вакцинація від кору протипоказана.

Якщо у дитини має щеплень від кору за віком, якнайшвидше зверніться до педіатра або сімейного лікаря та наздоженіть пропущене. Вакцинація від кору, краснухи та паротиту для дітей до 18 років є безоплатною.

Невакциновані дорослі також можуть захиститися від кору. Щепитися можна в сімейного лікаря або в приватній клініці, але за вакцину доведеться заплатити.

Як повідомлялося, у місті Жешув на півдні Польщі зафіксовано спалах «хвороби легіонерів» – небезпечного легеневого захворювання. Агентство внутрішньої безпеки Польщі з'ясовує, чи міг спалах цієї хвороби бути актом саботажу, враховуючи роль міста як вузла для поставок НАТО в Україну.

Теги: хвороби щеплення інфекція вакцинація хвороба

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