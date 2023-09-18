ВООЗ попередила про новий штам Covid-19, який здатен оминати імунітет

В декількох країнах вже зареєстровані перші випадки інфікування новим штамом вірусу

У всьому світі знову фіксують підвищення чисельності інфікованих Covid-19, а у ВООЗ підкреслюють серйозність ситуації. Про це повідомляється у сюжеті DW.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Експерти ВООЗ заявили, що коронавірус повторно інфікує багатьох людей – за даними організації, станом на зараз в лікарнях перебувають сотні тисяч хворих.

Європейський центр контроля та профілактики захворювання інформує, що основною причиною підвищення захворюваності в Європі є сезон відпусток та подорожей, а також послаблення імунного захисту у населення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окрім того, з’явився новий штам Covid-19 – BA.2.86, який отримав назву «Пірола». Американський епідеміолог Деніс Неш заявив, що новий варіант коронавіруса здатен обходити імунітет, що підвищить ймовірність зараження. За словами експерта, він може викликати складніше протікання захворювання, ніж ті штами, які світ бачив до цього.

Станом на зараз випадків інфікування «Піролою» зареєстровано небагато в декількох країнах, зокрема, США, Великій Британії та Германії.

Світові виробники вакцин на початку вересня після тестування оновлених вакцин заявили, що їх продукція буде ефективною і проти нового штаму коронавірусу. Вони вже отримали схвалення в Сполучених Штатах та будуть використовуватись вже цієї осені.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, за 28 днів (з 17 липня по 13 серпня 2023 року) у шести регіонах Всесвітньою організацією здоров’я було зареєстровано понад 1,4 млн нових випадків захворювання на Covid-19, що на 63% більше у порівнянні з попередніми 28 днями. На сайті ВООЗ зазначається, що за цей час зареєстровано понад 2300 смертей від Covid-19, що на 56% менше у порівнянні з попередніми 28 днями.