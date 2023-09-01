Західні фармацевтичні гіганти потерпають від тисяч судових позовів: причина

Люди, які зробили вакцини від коронавірусу йдуть до судів по компенсації

На компанії AstraZeneca та Pfizer-BioNTech посипаються позови з приводу побічних ефектів вакцин від Covid-19

Сотні позовів проти компаній AstraZeneca та Pfizer-BioNTech надходять до судів Німеччини, і їхній потік не вичерпується, пише Rzeczpospolita. Йдеться про побічні ефекти застосування вакцини проти Covid-19. Пацієнти стверджують, що компанії недостатньо повно інформували про можливі ускладнення після вакцинації.

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Наприкінці 2021 року в умовах пандемії Covid-19 по всьому світу розпочалася безпрецедентна за своїми масштабами кампанія з вакцинації від цього небезпечного захворювання, що призвело до ізоляції мільйонів людей та паралічу світової економіки. За оцінками Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), у перший рік пандемії вакцини проти Covid-19 допомогли врятувати життя майже 20 мільйонів людей.

Проте є чимало пацієнтів, які вважають, що ці вакцини спричинили погіршення їхнього здоров'я. Тільки в Німеччині вже подано кілька сотень вимог визнати причинно-наслідковий зв'язок між вакцинацією та розвитком різних патологій. Все більше і більше аналогічних позовів реєструється також у Франції та Великій Британії.

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Чи повною була інформація?

Характерною є історія молодої німкені, щепленої вакциною AstraZeneca у березні 2021 року. На підставі поданого їй позову Окружний суд у Бамберзі запросив думку експерта, визнавши своїм рішенням, що позивач не вакцинувався б, якби в інформації про продукт виробник вказав ризик розвитку тромбозу вен кишечника. Експертиза була призначена з метою з'ясувати, «чи було необхідним інформування пацієнта про цей ризик з огляду на наукові знання того часу».

Раніше Окружний суд міста Хоф відхилив позов цієї жінки, оскільки не виявив дефекту даного продукту, ні помилки в інформації про цю вакцину. Жінка оскаржила це рішення. Вона вимагає від виробника вакцини не менше 250 тис євро компенсації за біль та страждання, а також 17,2 тис євро за втрату заробітків та до 600 тис євро за віддалені наслідки завданих її здоров'ю збитків.

Адвокати AstraZeneca поки що відмовляються йти на мирову угоду з позивачем, посилаючись на рішення суду першої інстанції.

З аналогічними проблемами стикаються також компанії Pfizer та BioNTech. До судів надходить дедалі більше скарг на побічні ефекти вакцинації препаратами.

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У червні суд у Гамбурзі розглянув претензію лікаря місцевої лікарні, яка заявила, що після щеплення вакциною Pfizer і BioNTech вона відчувала «біль у верхній частині тіла, набряк кінцівок, виснаження, втому та порушення сну». Це викликало у лікаря проблеми у сфері її професійної діяльності, оскільки жінка не могла працювати необхідну кількість годин. Її адвокат Тобіас Ульбріх зажадав від імені потерпілої виплатити їй компенсацію у розмірі щонайменше 150 тис євро.

Остаточне рішення суд поки що не ухвалив. Найближчими місяцями будуть проведені додаткові судові засідання. Як повідомляє адвокат, він уже репрезентує ще 250 позивачів, здоров'я яких погіршилося після вакцинування. Після щеплення проти Covid-19 у них виникли численні побічні ефекти.

Інсульти, тромбози та хвороби серця

«Симптоми сильно відрізняються – від інсульту до тромбозу і серцевих захворювань, – додає Йоахім Кесар-Плер, інший німецький юрист, який представляє 140 клієнтів в аналогічних судових процесах.

В одній тільки Німеччині було зроблено 192 мільйони щеплень. При цьому науковий інститут Пауля Ерліха отримав 338 857 повідомлень про ймовірні побічні ефекти, з яких 54 879 випадків були визнані серйозними.

Як заявляє BioNTech, на даному етапі «у вивчених випадках причинно-наслідкового зв'язку між описаними порушеннями та вакцинацією встановлено не було». Проте компанія декларує, що «візьме на себе відповідальність і ретельно вивчить кожен випадок на основі наявної інформації».

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Нагадаємо, у Лондоні вчені виявили новий варіант коронавірусу, який викликає занепокоєння через велику кількість мутацій. Варіант, під назвою BA.2.86, вперше був зафіксований в Ізраїлі, але потім він з'явився і в США і в Данії, пише The Guardian.

Агентство з безпеки охорони здоров'я Великої Британії повідомило, що йому відомо про виявлення нового штаму коронавірусу в країні. Там відзначили, що в даний час оцінюють ситуацію. У ВООЗ і в центрі з контролю і профілактиці захворювань США також уважно стежать за новим варіантом коронавірусу.