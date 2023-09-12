Хто не підлягає мобілізації за станом здоров'я (повний список)
В Україні внесли зміни, які скорочують список хвороб, що могли б призвести до непридатності до військової служби
В Україні активно триває процес реформування роботи військово-лікарських комісій з метою скорочення можливих корупційних ризиків. З’явилися зміни, які торкнулися списку хвороб. Про це йдеться у Наказі Міністерства оборони №490, який набув чинності 25 серпня 2023 року.
До Положення «Про військово-лікарську експертизу Збройних Сил України» було внесено зміни, які призводять до скорочення списку захворювань, що могли б дати підставу для визнання громадян непридатними до військової служби.
Згідно з Наказом Міністерства оборони № 490 та відповідними змінами, статус «Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців» встановлюється на військово-лікарській комісії (ВЛК) у випадках, коли для відновлення придатності до військової служби потрібен період відновлення в діапазоні від 6 до 12 календарних місяців.
Статус «Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців» отримують з такими хворобами:
- 7 – Стани після перенесених гострих, загострення хронічних інфекційних і паразитарних хвороб або хірургічного лікування;
- 11 – Стани після хірургічного лікування, проведення цитостатичної або променевої терапії з приводу новоутворень;
- 12-г – Хвороби крові та кровотворних органів і окремі порушення із залученням імунного механізму (D50-D89), їх наслідки. Стани після перенесених гострих хвороб крові, кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму або хірургічного лікування;
- 13-д – Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин (Е00- Е90), їх наслідки. Стани після перенесених гострих захворювань або хірургічного лікування з приводу хвороб ендокринної системи та прирівняних станів;
- 24 – Стани після перенесених гострих хвороб нервової системи або хірургічного лікування;
- 32 – Стани після перенесених гострих хвороб ока та придаткового апарату або хірургічного лікування;
- 37 – Стани після перенесених гострих хвороб вуха та соскоподібного відростка або хірургічного лікування;
- 44 – Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб системи кровообігу або хірургічного лікування;
- 48 – Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб органів дихання або хірургічного лікування;
- 56 – Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб органів травлення, хірургічного лікування;
- 59 – Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування (фурункул, фурункульоз, карбункул, флегмона, абсцес, імпетиго, ектима, гостра екзема, дерматити, пітиріаз рожевий, багатоформна еритема, парапсоріаз);
- 65 – Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб кістково-м'язової системи та сполучної тканини, хірургічного лікування;
- 72 – Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб сечостатевої системи, хірургічного лікування;
- 81 – Стани після проведеного лікування з приводу травм, отруєнь і деяких інших наслідків дії зовнішніх факторів.
Відповідно до Наказу Міноборони № 490, відбулися зміни в переліку захворювань, за яких Військово-лікарська комісія може в індивідуальному порядку присвоїти громадянину статус «придатний до військової служби». Рішення про визнання громадянина придатним до військової служби може ухвалюватися в ширшому контексті на основі індивідуальної оцінки його медичного стану.
Мобілізувати можуть за таких захворювань:
- 2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз;
- 4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
- 5-в – безсимптомний ВІЛ;
- 13-в – хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;
- 14-в – легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки;
- 17-в – невротичні, пов'язані зі стресом і соматоформні розлади (фобії, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на важкий стрес) за помірно виражених, короткочасних проявів;
- 21-в – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;
- 22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади.
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