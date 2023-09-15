Кадиров у комі? Розвідка повідомила про критичний стан голови Чечні

Дані про критичний стан глави Чечні підтверджуються з різних джерел

Глави Чечні Рамзан Кадиров перебуває у тяжкому стані через стан здоров’я, у нього загострилися хвороби. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі Obozrevatel та «24 каналу».

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«Так, справді, є інформація, що військовий злочинець Кадирова перебуває у важкому стані і хвороби, які були – загострились і призвели до такого важкого стану», – сказав Юсов.

За словами представника розвідки, дані про критичний стан глави Чечні підтверджуються з різних джерел. Наголошується, що мова йде не про поранення.

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«Інформація підтверджується з різних джерел у медичних та політичних колах. Мова йде не про поранення. Інші деталі потребують додаткових уточнень. Він хворіє давно, і мова йде про системні проблеми зі здоров'ям. Але останні кілька днів він перебуває у важкому стані», – сказав представник розвідки.

Як повідомляють джерела Obozrevatel у чеченській діаспорі, Кадиров уже кілька днів перебуває в комі. Літаком його доправляли в Москву, але там лікарі нічим не змогли допомогти, після чого Кадирова повернули знову до Чечні. Наразі його планують перевезти на лікування за кордон, найімовірніше, в ОАЕ.

Нагадаємо, 19 серпня лідер Чечні Рамзан Кадиров з'явився на публіці та видав порцію нових погроз. Під час спілкування з російськими пропагандистами Кадиров виглядав хворобливо. Обличчя «піхотинця Путіна» буквально ледь вмістилося в об'єктиві камер.