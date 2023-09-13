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Хто і навіщо розповсюджує чутки про скору смерть Путіна? Професорка Сорбони розкрила замисел Кремля

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хто і навіщо розповсюджує чутки про скору смерть Путіна? Професорка Сорбони розкрила замисел Кремля
За словами російського політолога, президент РФ лікується від раку і неврологічних захворювань
фото з відкритих джерел

«Останнім часом роль Соловея стає більш очевидною: підтвердити в Україні тезу про те, що американці збираються покинути українців»

Останнім часом усе частіше лунають чутки про смерть президента Росії Володимира Путіна. Зокрема їх активно розповсюджує російський історик та політолог Валерій Соловей. Професорка історії Сорбонського університету Франсуазу Том розкрила задум політичного аналітика – підтвердити в Україні тезу про те, що американці збираються покинути українців.

«Протягом багатьох років Соловей міг безкарно вдаватися до критики Путіна у сто разів нищівнішої, ніж Навальний. Тому він виконує важливу функцію у російському істеблішменті», – підкреслила професорка.

Принаймні з 2019 року Соловей поширює теорію про те, що Путін однією ногою у могилі, і що йому на зміну прийде команда чудових людей, чекістів і технократів, зокрема і він сам. «Висновок такий, що зроблені Москві поступки не матимуть жодного значення, оскільки ми йдемо до неминучої депутінізації. Останнім часом його туманна роль стає більш очевидною: підтвердити в Україні тезу про те, що американці збираються покинути українців», – розповіла Франсуазу Том.

Валерій Соловей – російський історик, політичний аналітик, публіцист і громадський діяч. Прихильник тимчасової російської окупації Криму. 

Народився у Щасті на Луганщині в родині енергетиків. Дитинство провів на Заході України в Бурштині на Івано-Франківщині. У підлітковому віці з батьками жив на Кубі. 

Валерій Соловей із початком повномасштабної війни став доволі популярним серед українців на теренах YouTube. Соловей регулярно критикує чинну федеральну владу та особисто президента Володимира Путіна. Проте він неодноразово виголошував, що вважає Крим територією РФ. З початку російсько-української війни називає російські окупаційні війська на території Донецької та Луганської області України «ополченцями». А російську окупаційну адміністрацію – «Донецькою та Луганською республіками».

Російський політолог і колишній професор російської школи, у якій готують розвідників і дипломатів, Валерій Соловей стверджує, що президент РФ Володимир Путін приймає препарати сильної дії, щоб поправити здоров'я, що стрімко погіршується. 

«Володимир Володимирович перед публічними виступами, якщо він виступає, він, як каже молодь, «під спідами» – дуже сильні стимулятори. Очі блищать, мозок не встигає за мовою, мова його явно випереджає. Це дуже добре помітно», – сказав політолог.

Хто і навіщо розповсюджує чутки про скору смерть Путіна? Професорка Сорбони розкрила замисел Кремля фото 1

Валерій Соловей також упевнений у тому, що Путін ретельно готується до публічних виступів та зустрічей із закордонними колегами. Він нібито приймає спеціальні ліки, щоб чотири години виступати на переговорах і виглядати переконливо.

Крім того, він заявляв, що диктатор насилу ходить, а по бункеру вже пересувається в інвалідному кріслі. «Володимир Володимирович себе почуває вкрай погано, він насилу проходить кількасот метрів, з величезними труднощами, просто фізично йому дуже важко. Тому його нерідко возять в спеціальному кріслі в його улюблених підземеллях. Він ходячий мрець – це абсолютно точна медична констатація», – наголосив Соловей.

За словами політолога, диктатор лікується від раку і неврологічних захворювань. 

Зазначимо, тезу про смерть Путіна активно поширює журналіст та телеведучий Савік Шустер, російський політолог Андрій Піонтковський тощо. 

Так, Савік Шустер запевняє, що російський диктатор Володимир Путін дуже хворий. «Путін не доживе до кінця цього року, це сказав консиліум лікарів, і сказав це прямо Путіну. Останній консиліум був кілька днів тому. І лікарі навіть були здивовані, що він ще живий. Взагалі-то він навіть жовтень не повинен пережити», – видав Шустер.

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Теги: путін смерть президент хвороби

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