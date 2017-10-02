МОЗ збирається заборонити дозволи на народну медицину

У міністерстві збираються повернути довіру людей до кваліфікованих лікарів шляхом підвищення якості медицини

Міністерство охорони здоров'я ініціює скасування дозволів на заняття народною медициною як практики, яка не відповідає доказовим методам.Це пропонується зробити шляхом внесення змін до Основ законодавства про охорону здоров'я, зазначає заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський. «На сьогодні ми почали очищення медицини від не



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У міністерстві збираються повернути довіру людей до кваліфікованих лікарів шляхом підвищення якості медицини

Міністерство охорони здоров'я ініціює скасування дозволів на заняття народною медициною як практики, яка не відповідає доказовим методам.Це пропонується зробити шляхом внесення змін до Основ законодавства про охорону здоров'я, зазначає заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський.

«На сьогодні ми почали очищення медицини від не медицини шляхом внесення змін до Основ законодавства про охорону здоров'я. В Основах законодавства про охорону здоров'я є стаття 74-1, яка каже, що є народна медицина, або цілительство. Там народна медицина визнана, як методи лікування, які усталені в народних традиціях і не потребують акредитації. Але ніхто не знає, які можуть бути ті методи, немає відповіді, що таке народна медицина. Бо так звані народні методи лікування - це не медицина і не наука. Але саме закон дозволяє практикувати знахарям, відьмам тощо. Нормальні системні зміни без змін до закону будуть неможливі. Ми запропонували його розглянути і за порядком надіслали його в інші міністерства та відомства. Це буде внесено від уряду як законопроект», - сказав Лінчевський.

За його словами, МОЗ не має наміру забороняти діяльність відповідних фахівців, які раніше отримували дозволи від відомства на заняття цілительством. Але потрібно чітко розрізняти, в чому саме полягає медична допомога і усвідомлювати наслідки звернення до цілителів у випадку серйозних захворювань.

«Ми не забороняємо комусь, наприклад, заварювати трави, також не можемо заборонити іншій людині пити цю заварену траву. Але якщо на підставі цього закону видаються дозволи тим, хто заварює траву, то це обман людей, а не лікування. Ми в цій ситуації переживаємо не за чийсь бізнес чи гомеопатичний кабінет. А за те, що пацієнти, які бачать такі дозволи і розуміють, що закон України такі практики визнає, вдаються до них і часто втрачають не тільки гроші, а й час. І таким чином тільки ускладнюють ситуацію з лікуванням якогось захворювання. МОЗ не хоче займатися підтвердженням цих практик», - сказав Лінчевський.

Заступник міністра наголошує, що в лікарській практиці те, що не підтверджено науковими дослідженнями, науковими методами, навіть за умови застосування сучасних технологій, не може вважатися медичною допомогою.

«Ось зараз у мене лежить заява на дозвіл біоенергоінформотерапії - діагностики енергетичного поля пацієнта. Взагалі незрозуміло, що будуть діагностувати, і хочуть щоб МОЗ дав на це дозвіл. Це не наука, це обман. Немає ніякого біоенергоінформполя. Будь-який науковець скаже, що це нісенітниця, а закон України це визнає. І вимагає від центрального органу виконавчої влади видавати дозвіл на заняття цією нісенітницею», - каже Лінчевський.

За словам заступника міністра, повернути довіру пацієнтів до лікарів можна підвищенням якості медичної допомоги. Відповідно не в останню чергу це залежить від якості підготовки майбутніх лікарів, а також від того, наскільки успішними у навчанні є абітурієнти, які вступають до медичних вишів.

«Ми почали системні зміни і в медичній освіті. Ми хочемо зробити лікаря сильним, щоб у пацієнта не було потреби шукати ще щось. Задоволений системою пацієнт не шукатиме допомоги у потойбіччі. Треба краще навчати лікарів, підтримувати вмотивованих. Зараз абітурієнтів будуть відбирати за критерієм 150 балів (вимога до сертифікатів ЗНО при вступі у медичний ВНЗ - ред.), ми навчимо їх і за допомогою екзаменів відсіємо тих, хто не має бути лікарем. Також МОЗ впровадить професійне ліцензування. Лікар повинен отримати ліцензію, він повинен відповідати за свої дії і заслужити цю ліцензію. І його робота має бути відповідно оплачена. Тоді пацієнти побачать, що краще звертатися до ліцензованих лікарів, і будуть в таких лікарях зацікавлені», - сказав заступник міністра.