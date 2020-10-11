Пандемія Covid-19: у світі вже понад 37 млн хворих



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Кількість померлих зросла до 1 071 460 людей

Станом на ранок неділі у світі на інфекцію, викликану новим коронавірусом SARS-CoV-2, захворіли майже 37,1 млн осіб.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі на Covid-19 інфіковано 37 093 412 осіб, з них одужало 25 764 201. Кількість померлих зросла до 1 071 460 людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 716 659), Індія (6 979 423), Бразилія (5 055 888), Росія (1 278 245), Колумбія, Аргентина, Іспанія, Перу а також Мексика, Франція, Південно-Африканська Республіка та Велика Британія.

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (214 366), Бразилії (149 639), Індії (107 416), Мексиці (83 842), Великій Британії (42 850), Італії, Перу, Франції, Іспанії та Ірані.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 256 266 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 887 – летальні.

Раніше у Британії назвали ймовірні осередки поширення коронавірусу.