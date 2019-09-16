На Черкащині чоловік опинився в реанімації через копчену рибу



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Ботулізм — гостра токсикоінфекція, що міститься в неправильно приготовлених і збережених рибних продуктах та консервах

Житель Черкаської області з'їв копченого товстолобика домашнього приготування, а через кілька днів стан здоров'я чоловіка різко погіршився

У селі Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області місцевому жителю стало зле в результаті вживання копченої річкової риби домашнього приготування. Про це повідомляє сайт Про все в понеділок, 16 вересня.

Через кілька днів після вживання товстолобика у хворого з'явилися перші симптоми ботулізму: двоїння в очах, запаморочення, слабкість, сухість у роті, порушення ковтання.

Потерпілий звернувся в Чорнобаївську центральну районну лікарню 5 вересня і був госпіталізований в неврологічне відділення в стані середньої тяжкості. На наступний день хворому був введений протиботулінний препарат, і в цей же день його перевели в реанімаційне відділення.

Нагадаємо, минулого місяця на Київщині чоловік захворів на ботулізм, з’ївши сушену рибу.

Також зазначимо, що із початку року у Києві від ботулізму померло троє людей.

Ботулізм — гостра токсикоінфекція, викликана паличкою Clostridium botulinum і її токсином, що міститься в неправильно приготовлених і збережених рибних продуктах та консервах.

Захворювання може виникнути при вживанні продуктів, які зберігалися при анаеробних або близьких до анаеробних умовах без попередньої достатньої термічної обробки. Це можуть бути консерви, особливо домашнього приготування, копчені, в'ялені м'ясні та рибні вироби, а також інші продукти, в яких є умови для розвитку вегетативних форм збудників та токсиноутворення.

Присутність ботулотоксину в харчових продуктах не змінює їх органолептичних властивостей він не відчувається ні на смак, ні на запах.

Виробникам рибної продукції рекомендовано в літній період виробляти лише патрану рибу.

У питаннях профілактики ботулізму основним є дотримання чистоти сировини, тому чим чистіше відмито городину перед консервуванням, тим менше ймовірність потрапляння до продукту збудника ботулізму.

Рибу перед засолом у домашніх умовах необхідно звільнити від нутрощів, ретельно промити зовнішню й внутрішню поверхні. Суворо дотримуватися температурних режимів при приготуванні та зберіганні продукції.

Категорично необхідно виключити придбання виготовлених у домашніх умовах консервів, в’яленої, копченої, солоної риби й інших харчових продуктів в місцях несанкціонованої торгівлі у приватних осіб.

У випадку появи симптомів захворювання (слабкість, підвищення температури тіла, нудота, біль в животі, блювання, пронос тощо) слід негайно звернутися до лікаря.